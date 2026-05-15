El PSCyL asegura que Mañueco "no tiene líneas rojas" en la negociación con Vox porque tiene unas "tragaderas infinitas"

El secretario autonómico de Política Municipal del PSOE, Fran Díaz, durante su intervención en la sede del PSOE de Zamora - PSOE

ZAMORA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Política Municipal del PSOE, Fran Díaz, ha asegurado, en relación con la negociación entre el Partido Popular y Vox para formar el Gobierno de Castilla y León, que para el líder 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, "no hay líneas rojas" ya que "tiene unas tragaderas infinitas".

El socialista se ha expresado en estos términos en una rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del partido en Zamora junto a la portavoz del PSOE en la Diputación Provincial, Sandra Veleda.

En ese marco, y ante las preguntas de los medios, Díaz ha señalado que lo que sucede con los pactos en Aragón y Extremadura "puede servir como pista" para conocer lo que puede ocurrir en Castilla y León, aunque ha constatado que, "más allá del tacticismo, quien va a perder es la sociedad de la Comunidad".

Además, ha lamentado que Mañueco lleve "desaparecido" toda la semana y que el Ejecutivo autonómico en general "está desaparecido en combate".

"¿Alguien sabe de alguna actividad relevante más allá de la rueda de prensa que dio el portavoz en funciones del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, para decir nada?", se ha preguntado el responsable de Política Municipal socialista.

En la misma línea, ha planteado que "si en Castilla y León no hay problemas que resolver" y ha apuntado que, a su juicio, lo que sucede, es que el Partido Popular "no tiene nada que ofrecer".

"Cuando ya no puedan perjudicar a Andalucía van a tener que dar muchas explicaciones", ha advertido el socialista, en referencia al silencio previo a la celebración de los comicios en la comunidad del sur, previstos para este domingo 17 de mayo.

"Mientras, aquí hoy hace dos meses que se celebraron las elecciones y vamos a ver para cuándo va esto", ha deslizado Díaz, que ha defendido la pertinencia de trabajar a nivel interno en el PSOE para cambiar la tendencia política en la comunidad a partir de las elecciones municipales que se celebrarán en mayo del año 2027.

En la misma línea, Veleda ha confiado en que, a nivel local, el PSOE de Zamora pueda confeccionar candidaturas en los 248 municipios de la provincia con la intención de gobernar en los principales núcleos y de gestionar también la Diputación de Zamora.