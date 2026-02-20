El PSCyL compromete una ley contra la despoblación con una tarifa cero para autonómos durante los primeros dos años

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez (2d) y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (2i) - Nacho Valverde - Europa Press

SEGOVIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado que el próximo gobierno socialista en la Comunidad elaborará una ley contra la despoblación e implantará "desde el minuto uno" la tarifa cero para los autónomos durante los dos primeros años, ampliable a tres o cuatro años en municipios de menos de 5.000 habitantes.

En su intervención en una jornada sobre autónomos organizada por el PSCyL en Segovia que ha contado con la participación de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el líder socialista ha defendido la implantación de medidas dirigidas a acabar con la "sangría" de autónomos en Castilla y León, la Comunidad Autónoma que "más autónomos pierde de España".

Todo ello ante el "inmovilismo y la parálisis" del presidente autonómico, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, para sacar a Castilla y León de la "primera posición en la perdida de autónomos".

"¿Cómo puede ser que una comunidad como Castilla y León, que ha perdido más de 1.000 autónomos en 2025, todavía no haya implementado una Ley de despoblación que recoja una iniciativa de estas características?", se ha preguntado el líder socialista, para después incidir que son medidas que garantizan el desarrollo de proyectos empresariales pequeños y la implantación de gente en el territorio.

A su vez, ha ironizado sobre "los plagios" que realiza Mañueco y la "falta de credibilidad de un voceador que está absolutamente sonado y da tumbos".