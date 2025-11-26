PSCyL critica la "política continuista" en diputaciones y apuesta por el municipalismo para las elecciones autonómicas

ÁVILA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz, ha asegurado que existe una política "totalmente continuista, sin ningún incentivo y sin ningún cambio" que caracteriza a las diputaciones de la Comunidad, mientras que ha expresado su apuesta por el municipalismo de cara a las elecciones autonómicas.

Durante una visita a Ávila en la que ha estado acompañado por el secretario general del PSOE abulense, Carlos Montesino, y por la portavoz socialista en la Diputación, María del Carmen Iglesias, Díaz ha subrayado que "los municipios necesitan un cambio" y que ese giro llegará "con Carlos Martínez", candidato socialista a la Presidencia de la Junta, porque va a ser "una oportunidad para tener un alcalde que represente a esta tierra".

Díaz ha criticado puntualmente la situación de los parques de bomberos, al señalar que en Ávila, como en otras provincias, todavía no se han puesto en marcha, sin un cuerpo de bomberos aún en estas fechas, lo que "evidencia el incumplimiento de las competencias básicas de la Diputación", a lo que ha sumado la necesidad de modificar la financiación local.

"Estamos en una Comunidad Autónoma con 2.248 municipios y somos una de las tres peores de España que peor financia a esos municipios", ha lamentado, un punto en el que ha reprochado al Gobierno autonómico que, tras 40 años de gobierno del Partido Popular, Castilla y León se sitúe "entre las tres peores que financian a los municipios".

También ha defendido que los ayuntamientos cuentan "con el gobierno de Pedro Sánchez como principal balón de oxígeno" y ha recordado que solo la Diputación de Ávila ha recibido "74 millones de euros" en entregas a cuenta, y que la Junta se sostiene también gracias a las aportaciones del Estado.

Por su parte, la portavoz socialista en la Diputación y en relación con las cuentas provinciales, ha sostenido que los presupuestos en preparación son "unos presupuestos grises, absolutamente de trámite" y que el PSOE apuesta por "fortalecer y ampliar los servicios públicos", por "garantizar un reparto más justo de las subvenciones" y por dar "cierta certeza" a los ayuntamientos ante problemas sobrevenidos.