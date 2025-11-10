PSCyL exige a la Junta "rigor y transparencia" ante la situación del sector avícola por la crisis de la gripe aviar

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido "rigor y transparencia" a la Junta ante la "grave" situación que atraviesa el sector avícola de la comunidad por la crisis de la gripe aviar.

El secretario de Agricultura del PSCyL, José Luis Casares, y la portavoz socialista de Agricultura, Virginia Jiménez, han pedido a la Junta que informe "con claridad" a ayuntamientos y productores, "refuerce de inmediato" los servicios veterinarios y los equipos de control, dote a las unidades veterinarias "de personal" y publique un calendario "de pago real para que nadie quede atrás".

"La Junta tiene que tomar medidas para reforzar y dar ayudas específicas para el sector afectado. Lo que el campo necesita no son los titulares del señor Mañueco, sino las soluciones", señalan en declaraciones recogidas en un comunicado.

Los representantes socialista subrayan que ya se han sacrificado más de dos millones de aves, con un impacto económico "enorme" para cientos de granjas y familias, y destacan que el Ministerio de Agricultura ha actuado "con rapidez y con rigor" al activar medidas preventivas en todo el país como el confinamiento de aves en municipios de riesgo, el refuerzo de la bioseguridad y la coordinación con las comunidades autónomas.

"!El Ministerio ha activado un protocolo claro, homogéneo y basado en criterios técnicos, pero una vez más, la Junta de Castilla y León ha llegado tarde y mal", recalcan para denunciar que "muchos ayuntamientos y explotaciones" de la comunidad se han enterado "por la prensa de que estaban dentro de las zonas de especial vigilancia".

"Ni información directa, ni acompañamiento técnico, ni medios suficientes, en plena crisis sanitaria", han denunciando.

En esta línea, han remarcado que la Consejería de Agricultura, a través de las unidades veterinarias de las diferentes zonas afectadas, son las encargadas de notificar a los distintos ayuntamientos las medidas a tomar y difundir a todos sus vecinos y vecinas y explotaciones "con el fin de evitar la propagación de dicha gripe", como evitar dar agua a las aves domésticas de depósitos en el exterior, evitar la concentración de aves cautivas en certámenes, exhibiciones o celebraciones culturales.

Al hilo de estas palabras, han acusado al gobierno de Mañueco de haber vuelto a responder "con improvisación y propaganda" anunciando compensaciones, "pero sin detallar cuándo, cómo ni a quién llegarán las ayudas". "Nuestros ganaderos y ganaderas merecen una administración que esté al lado, no que llegue cuando el problema ya esté desbordado", ha finalizado.