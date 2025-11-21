PSCyL lamenta la imagen de un Mañueco que "deambula por las Cortes incapaz de sentarse ni con su socio preferente"

SORIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la Junta, Carlos Martínez, ha lamentado que Mañueco traslade una imagen de "presidente esperpéntico que deambula por las Cortes" y que no sea capaz "ni de sentarse con su socio preferente".

"Todos los grupos políticos le culpamos de falta de voluntad por no haberse sentado con ninguno, ni con su socio preferente", ha analizado el socialista, tras la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria de donde es alcalde, para referirse a la "agonía" del presidente de la Junta en la sesión de las Cortes donde, en sus palabras, "solo y aislado desde el punto de vista político y social, incapaz de hablar con nadie".

Así, ha profundizado a que ese "aislamiento" también lo vive "dentro de su partido". "Es la imagen de alguien que no sé si ha tirado la toalla porque no la ha cogido nunca, pero que ha bajado los brazos para defender los intereses de la Comunidad, la contraria a la que tenemos que ver en un complejo contexto para un proyecto de firmeza y voluntad", ha trasladado el candidato socialista.

En este sentido, ha apuntado que esta imagen de "pasotismo" se suma a la de un gobierno que "lleva agonizando tanto tiempo, que está inmerso en una inercia de inoperancia e incapacidad", por lo que le ha pedido asumir "su responsabilidad" y no deambular "en el sillón" al que "está aferrado y desde donde es incapaz de ejercer el poder".

"Es un presidente de otra época con los modos en lo que ha gobernado siempre la derecha y no sabe moverse en la realidad, creo que estaba en las Cortes, porque no nos dimos ni la meno, quiero pensar que no era Inteligencia Artificial, pero podría haberlo sido", ha ironizado Martínez.

El candidato socialista ha vuelto a reiterar que los presupuestos planteados por Mañueco eran "una cortina de humo para tapar la corrupción" y para que su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, pueda seguir "con su ataque al Gobierno de España".