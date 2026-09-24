PSCyL reclama a la Junta publicar los nombramientos de 734 técnicos auxiliares de Sacyl que sacaron plaza en 2024

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSCyL ha registrado una iniciativa en las Cortes en la que solicita a la Junta que publique los nombramientos de 734 técnicos de cuidados de auxiliares de enfermería (TCAE).

Así lo señalado el secretario de Organización de la formación, Daniel de la Rosa, que ha recordado que las plazas se convocaron en 2023, después de ofertas públicas de empleo en los años 2020, 2021 y 2022. "Hace ya más de tres años salió la convocatoria. En concreto, 734 plazas", ha incidido para explica que las oposiciones se retrasaron hasta finales de 2024.

Finalmente, según el relato que ha hecho en su exposición, el 25 de febrero de este año se publicó la relación de aspirantes que había superado el proceso selectivo. "Seis años desde la oferta y hoy, que ya estamos finalizando el mes de septiembre, casi siete meses después de haberse resuelto la oposición, aún no se ha producido todavía la resolución definitiva del proceso, ni se ha concretado públicamente la fecha prevista para los correspondientes nombramientos, ni la incorporación de las personas adjudicatarias a sus destinos", ha criticado.

De la Rosa ha incidido en que hay "734 jóvenes" que han sufrido una "enorme incertidumbre" sin que desde la Junta o la Consejería de Sanidad les hayan dado "una explicación".

De ahí que el Grupo Parlamentario haya registrado una iniciativa para saber en qué estado de tramitación se encuentra actualmente el proceso selectivo; qué trámites administrativos se encuentran todavía pendientes; cuáles son las causas que han motivado que no se haya producido el nombramiento y el calendario "concreto" que maneja la Junta para la publicación de los nombramientos.