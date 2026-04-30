PSCyL registra en las Cortes una batería de preguntas ante el "lamentable estado" de los colegios de Valladolid

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes ha registrado una iniciativa para exigir a la Junta que actúe de forma urgente ante el estado "lamentable" de numerosos colegios públicos de Valladolid.

Así, ha propuesto varias preguntas parlamentarias para que la Junta aclare si conoce el estado real de los centros y qué medidas concretas plantea poner en marcha, ya que la situación "no es aislada" y las asociaciones de madres y padres, los equipos directivos y los sindicatos han alertado de su "deterioro" desde hace tiempo.

Muchos de los colegios superan los 30 años "sin una renovación integral" y se han registrado caídas de elementos como ventanas o árboles --como el reciente caso de un pino en el CEIP Alonso Berruguete--, fachadas envejecidas, suelos en mal estado y equipamientos que "no cumplen la normativa de seguridad".

Desde el PSOE de Valladolid han señalado la falta de "responsabilidad institucional", ya que, a su juicio, el Ayuntamiento de la ciudad y la Junta se pasan "la pelota" mientras los centros se deterioran "día a día".

Asimismo, los socialistas han denunciado la "parálisis" del Gobierno autonómico del Partido Popular ante una situación que afecta "a la seguridad y a la calidad de la educación pública".