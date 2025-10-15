El PSCyL tacha de "acto electoral" presentar unos presupuestos sin techo de gasto pero "tiende la mano" a su negociación

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha tachado de "acto electoralista" que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, haya presentado el proyecto de Presupuestos Generles para la Comunidad (PGC) sin haber debatido el techo de gasto en las Cortes, por lo que son "anuncios vacíos a bombo y platillo", si bien ha asegurado que los socialistas tienen la "mano tendida" para su negociación.

"Porque nosotros estamos convencidos de que en el mes de marzo vamos a gobernar en Castilla y León y por lo tanto necesitamos unos presupuestos", ha subrayado en declaraciones a los medios en León, donde ha estado acompañada por la secretaria de Igualdad del partido, Lorena Valle, para presentar el Manifiesto con motivo del Día Mundial de la Mujer Rural.

Precisamente, ha criticado lo que hizo el jefe del Ejecutivo autonómico el año pasado con los presupuestos "fake", un punto en el que ha ironizado con lo que pueda "sorprender" este año el "mago Mañueco".

Todo ello, ha explicado, en la medida en que el año pasado "se presentó un techo de gasto pensando que no lo iban a sacar adelante y casi se podían librar de presentar presupuestos, y cuando el PSOE les tendió la mano y les dijo adelante queremos presupuestos, no los presentaron". "Y este año seguimos con la misma senda", ha apostillado.

De hecho, ha puesto el foco en la necesidad que tienen los castellanoleoneses de contar con un presupuesto que sea "justo". "La mano la tienen tendida. No solamente la hemos tendido para esto, la hemos tendido en asuntos tan importantes, y hoy además viene al caso, como la violencia de género", ha expresado la socialista.

Por último, ha recordado que hace meses el secretario autonómico del Partido Socialista, Carlos Martínez, tendió la mano a Mañueco para poder llegar a un acuerdo en esta materia.