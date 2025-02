El psicólogo y sexólogo Alejandro Vallejo imparte el viernes en Simancas una charla sobre pornografía y adolescencia

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El psicólogo, sexólogo y director clínico y de investigación de la asociación 'Dale una vuelta', Alejandro Vallejo, impartirá este vienes, 14 de febrero, una charla en la localidad vallisoletana de Simancas bajo el título 'Pornografía y adolescencia. Encontrar luces en las sombras'.

La conferencia ha sido organizada por la Asociación Trechel y tendrá lugar en la sala de cultura del Ayuntamiento de Simancas y lo que se busca es dar "herramientas y espacios de aprendizaje a las familias para avanzar en la educación integral de sus hijos.

Alejandro Villena es también miembro de la World Association for Sexual Health (WAS) y miembro del Comité Nacional de expertos del Gobierno para la generación de entornos digitales seguros. Entre otras acciones, ha colaborado en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales como experto en sexología y es autor del libro '¿POR qué NO?'.