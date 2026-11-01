PSOE acusa al Ayuntamiento de Valladolid de solo haber ejecutado el 18% del gasto previsto en la Fundación de Deportes

VALLADOLID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el equipo Gobierno de PP y Vox "únicamente" había ejecutado a 30 de septiembre el 17,92 por ciento del gasto previsto de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) para 2026, un contexto en el que ha censurado que no se ha dado una "solución definitiva al Polideportivo Pisuerga".

"A falta de dos meses tan solo para que concluya el año el equipo de gobierno PP-Vox únicamente ha invertido en la Fundación Municipal de Deportes el 18 por ciento del gasto previsto en 2026; esto significa, que solo ha gastado 1 de cada 5 euros presupuestados. El 82 por ciento sin invertir", ha precisado el PSOE con datos del Presupuesto aprobado en el Consejo Rector de la entidad con el voto en contra de los concejales socialistas.

En este contexto, el PSOE ha señalado que el Presupuesto de la FMD del próximo ejercicio, 2027, supera los 19 millones, un 5,26 por ciento más que en 2026, si bien este incremento "contrasta con la escasa ejecución de las inversiones y con la reducción de las dotaciones de dos de los principales subprogramas deportivos".

En este sentido, los socialista han advertido de que uno de los datos "más preocupantes" es la reducción del nivel de ejecución de inversiones durante este año, pues a fecha 30 de septiembre, la Fundación disponía de 2.987.281 euros para inversiones reales, pero únicamente había reconocido obligaciones por 535.398 euros, lo que representa una ejecución del 17,92 por ciento.

"No basta con anunciar inversiones y consignar cantidades en los presupuestos. Lo importante es ejecutar las obras y mejorar las instalaciones deportivas que utilizan los vallisoletanos", ha señalado el edil socialista Juan Carlos Hernández al respecto, en un comunicado recogido por Europa Press.

Hernández ha calificado de "propaganda electoral" el plan plurianual presentado por la concejala de Deportes, que, según las cifras aportadas por el PSOE, programa 2,21 millones para 2027 y reserva los 7,91 millones restantes, el 78,2 por ciento, para 2028, 2029 y 2030.

Al respecto, ha añadido que este plan no contempla ninguna instalación deportiva nueva en esos cuatro años, mientras que 979.078 euros de las actuaciones del próximo ejercicio proceden de presupuestos participativos para el campo de Don Bosco, el Parque del Mediodía y la iluminación del Parque Kilometrín.

Los socialistas también han reclamado explicaciones sobre las obras de la cubierta del polideportivo Pisuerga, suspendidas, según han indicado, desde el 21 de julio al comprobarse que la estructura no soporta las sobrecargas de la solución proyectada, una paralización ampliada hasta el 21 de enero de 2027.

De esta manera, han pedido aclarar las deficiencias del proyecto, las posibles responsabilidades, el coste y el calendario de la nueva solución, así como su financiación, al no figurar una consignación propia en el anexo de inversiones del próximo ejercicio.

REDUCCIÓN EN ACTIVIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS

El análisis del presupuesto de 2027 "revela otra circunstancia llamativa", según el PSOE, que ha advertido de que el incremento presupuestario global de 950.002 euros contrasta con la reducción de 80.462 euros en Actividades Deportivas, un 2,08 por ciento, y de 122.845 euros en Gestión de Instalaciones Deportivas, un 2,03 por ciento. En este sentido, han criticado que ambos subprogramas perderán conjuntamente 203.307 euros, mientras Administración General aumenta en 547.468 euros, un 22,53 por ciento.

El PSOE ha exigido que el Gobierno municipal explique cómo afectarán estas reducciones a las actividades, los programas para escolares y personas mayores y el funcionamiento de las instalaciones.

Por último, han reclamado una planificación "realista" y mayor capacidad para ejecutar inversiones, al tiempo que ha acusado al equipo de PP y Vox de utilizar el título de 'Valladolid, Ciudad Europea del Deporte' para "intensificar la propaganda".