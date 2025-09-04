El PSOE acusa a Carnero de "nula planificación y mala ejecución" en el carril bici del Camino Viejo de Simancas

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid ha reprochado al alcalde "la nula planificación y la deficiente ejecución" del carril bici en el Camino Viejo de Simancas, que se inició hace más de dos años y que se inaugura este jueves.

Así, el socialista Luis Vélez recuerda que hace semanas su grupo denunció públicamente la mala ejecución de la obra. El pasado martes también se preguntó por esta obra en la Comisión de Movilidad y Urbanismo tras detectar, según añade, que los problemas eran visibles y afectaban directamente a la seguridad de peatones y ciclistas.

Como ejemplo, cita que un semáforo mal orientado frente a INEA inducía a error a los conductores, algo que, como tamabién critica Vélez, el gobierno municipal, conocía desde principios de julio y que podría haber resuelto fácilmente no se solucionó hasta el día después de la denuncia de los socialistas.

"El carril bici presentaba desniveles de varios centímetros en sus conexiones, lo que dificultaba su uso seguro. Aunque el asfaltado final aún no se ha realizado, no se procuraron rampas provisionales, lo que impide que la infraestructura pueda utilizarse en condiciones óptimas de seguridad durante estos meses. Pues a raíz la denuncia, parece que ya se está resolviendo, provisionalmente, este problema también en los últimos días", explica Luis Vélez.*

Además, el tramo ejecutado desde INEA hasta el municipio de Simancas, "sorprendentemente", solo se ha construido en sentido de ida; la vuelta carece de carril bici a pesar de existir espacio suficiente, lo que deja una conexión incompleta e injustificable.

Las obras del Tramo 1 del carril bici, que discurre entre la VA-30 y el límite municipal de Valladolid, fueron adjudicadas el 20 de abril de 2023 a la empresa GECOCSA por un importe de 1.657.542 euros, con un plazo inicial de ejecución de nueve meses.

El 3 de abril de 2024, a petición de la adjudicataria, se concedió una ampliación de dos meses, fijando como nueva fecha de finalización el 5 de junio de 2024, que finalmente no se cumplió. De hecho, el 30 de marzo de 2024 se levantó un acta que constataba la paralización de la obra, con solo un 45,7 % ejecutado (749.000 euros) y el 54,3 % pendiente.

El 26 de agosto de 2024, continúan los socialistas, la Junta de Gobierno aprobó una nueva licitación para concluir el Tramo 1 y parte del Tramo 2, con un presupuesto de 1.837.028,37 euros y un plazo de ejecución de siete meses, que fue adjudicado el 10 de diciembre de 2024, por 1.626.767,61 euros.

El 13 de enero de 2025 se firmó el acta de replanteo y por tanto se inició la obra, debiendo acabar el 13 de agosto de 2025. Sin embargo, Vélez asegura que la realidad es que, 28 meses después de adjudicarse la obra, estas siguen sin finalizar.

En definitiva, "ahora el equipo de gobierno de Carnero no sabe si va a resolver el actual contrato y licitar uno nuevo o va a modificar el actual recepcionado parcialmente para acabar la obra que falta. Y se dan cuenta hoy, 28 meses después de comenzar la obra", concluye el edil socialista.