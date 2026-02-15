El PSOE acusa a la Junta de "discriminación" por "negar" una intérprete a una joven con discapacidad auditiva

Nuria Rubio durante su reunión con la familia de la joven afectada y representantes de la Asociación de Personas Sordas del Bierzo para denunciar la falta de intérprete de lengua de signos en el centro. - PSOE LEÓN

LEÓN 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de León ha acusado a la Junta de realizar una "grave discriminación" a una joven con discapacidad auditiva a la que se le "niega" una intérprete de lengua de signos durante la jornada lectiva en su centro educativo.

La candidata Nuria Rubio, acompañada por Andrea López, también integrante de la candidatura, se ha reunido en la sede de la Asociación de Personas Sordas del Bierzo con la dirección de la entidad, con la madre de la joven, con su logopeda e intérprete y con la propia afectada.

"Un encuentro cargado de emoción, de indignación y también de una enorme preocupación ante lo que está ocurriendo", ha asegurado la cabeza de lista por el PSOE leonés a las Cortes autonómicas.

Según ha señalado el PSOE leonés en un comunicado recogido por Europa Press, el encuentro ha estado "cargado de emoción, de indignación y de una enorme preocupación ante lo que ocurre", y en el se ha constatado que la menor, que cursa tercero de la ESO en un centro integrado de referencia para alumnado con discapacidad auditiva, solo dispone de intérprete dos días a la semana.

Así, la formación ha señalado que se "niega" este intérprete los lunes, martes y miércoles, lo que provoca que "no entienda explicaciones, no pueda comunicarse con normalidad con profesorado ni compañeras y compañeros y se enfrente a jornadas de aislamiento absoluto".

La candidata del PSOE ha advertido de que las consecuencias ya son "evidentes", ya que la joven ha comenzado a presentar cuadros de ansiedad y problemas psicológicos derivados de la situación. "No solo se vulnera su derecho a la educación, se daña su salud emocional y su desarrollo personal y se la condena al silencio dentro de su propia aula", ha lamentado Rubio.

La madre, que ha llevado el caso ante la Fiscalía, ha mostrado las comunicaciones mantenidas con la Dirección Provincial de Educación, donde se argumenta que la retirada parcial del intérprete busca "evitar dependencia" y fomentar autonomía, decisión que podría tener un componente de represalia por denuncias previas sobre recortes del servicio.

Para Rubio, esta justificación constituye "una burla y una muestra de profundo desconocimiento sobre la discapacidad auditiva".

"La lengua de signos no genera dependencia: garantiza derechos. No se puede hablar de autonomía cuando se priva a una menor de la única herramienta que le permite comprender el mundo que la rodea. Quitar apoyos no es inclusión, es exclusión", ha aseverado.

Los socialistas considera que esto podría ser un posible incumplimiento del artículo 27 de la Constitución Española, que reconoce el derecho fundamental a la educación, así como de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, y de la normativa de protección de la infancia y de los derechos de las personas con discapacidad.

"La educación obligatoria no puede depender de recortes ni de decisiones arbitrarias", ha declarado la vicesecretaria del PSOE de Castilla y León, que ya el curso pasado mantuvo reuniones con familias afectadas y con la propia dirección del centro y ha denunciado los recortes que sufre la educación pública por parte de la Junta de Castilla y León.

"No se puede hablar de inclusión mientras se recortan apoyos esenciales. No se puede presumir de calidad educativa cuando se deja a una menor aislada en su aula", ha agregado, para incidir en que quien "haya tomado esta decisión no puede permanecer ni un minuto más en su cargo".

Durante la reunión también se ha constatado, a través de la asociación, las "múltiples carencias" para las personas sordas por la "falta de financiación suficiente para garantizar intérpretes en trámites cotidianos, barreras en el acceso a servicios públicos y una insuficiente apuesta institucional por la accesibilidad universal".

"Nosotros adquirimos el compromiso firme de recoger sus propuestas y trabajar para que se refuercen las partidas destinadas a intérpretes de lengua de signos y a recursos de apoyo, no solo en el ámbito educativo, sino en todos los espacios de la vida diaria", ha asegurado la candidata del PSOE.