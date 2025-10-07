PSOE acusa a la Junta de "favorecer" a familiares desde el Itacyl : "Todo queda en casa"

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El procurador socialista Pedro González Reglero ha acusado a la Consejería de Agricultura de "mantener al frente" del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) a un director "vinculado" con familiares y empresas que "han incrementado sus beneficios a costa de agricultores y ganaderos", mientras que la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha defendido que la gestión del organismo es "ejemplar" y "avala veinte años de resultados positivos para el sector".

Durante la sesión plenaria de las Cortes, Reglero ha recordado que el actual director del Itacyl, Rafael Sáez, fue nombrado en la etapa en que Vox compartía Gobierno con el Partido Popular y que González Corral le mantuvo en el cargo pese a que, según ha afirmado, "le recomendaron cesarlo".

El socialista ha apuntado además que la hermana del director fue promocionada como "directora del vino" con un salario de 70.000 euros anuales, al tiempo que su marido, Pedro Medina, exdirector de la PAC y que a su vez, nombró al actual director de Itacyl. "Todo queda en casa", ha ironizado.

Reglero ha sostenido que los agricultores "están pagando el precio de los negocietes del Itacyl" y que están "hartos de sus engaños". Asimismo, el socialista ha afirmado que las modernizaciones de regadíos han aumentado los costes de inversión por hectárea "llegando, en algunas ocasiones, por encima de los umbrales de la rentabilidad", lo que, a su juicio, "busca la ruina futura de muchos profesionales del campo".

También ha señalado a la empresa Iriego y a "supuestas vinculaciones" con cargos de la Consejería, y ha mencionado la existencia de grabaciones en las que, según él, se hablaba de un "impuesto revolucionario" relacionado con proyectos de regadíos.

Por último, Reglero ha aconsejado a la consejera que prepare su intervención en el próximo Pleno ante, lo que ha declarado, como una situación que "huele muy mal".

En su turno de respuesta, la consejera ha insistido en que la Junta "valora muy positivamente" la labor del Itacyl porque "da respuesta a las necesidades del sector agrario y agroalimentario" y ha defendido su papel en modernización de regadíos, innovación e investigación.

"En Castilla y León se han modernizado más de 125.000 hectáreas y se han transformado otras 65.000; solo en esta legislatura hemos invertido más de 350 millones de euros", ha subrayado. Asimismo, antes de achacar al Ministerio de Transición Ecológica y al de Agricultura las dificultades para ampliar esas cifras.

González Corral ha destacado el papel "fundamental" del organismo en el desarrollo de nuevas tecnologías, como la red GNSS utilizada por más de 13.000 agricultores, la herramienta Sativum adoptada por el FEGA como "referencia nacional", y proyectos de investigación genómica y de big data.

También ha defendido el trabajo en promoción agroalimentaria a través de la marca 'Tierra de Sabor', que ha contribuido al crecimiento de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.

"Estos son hechos y logros de los empleados públicos del Itacyl, a quienes quiero agradecer su trabajo. Han situado a este organismo en una posición de prestigio al servicio de agricultores y de la industria agroalimentaria", ha concluido la consejera.