PSOE acusa a la Junta de ser "la primera" para "ponerse en la foto" pero "la última en el boletín oficial"

Cs aboga por "potenciar el consumo" sin limitarse a facilitar liquidez y UPL reclama que no haya una "doble velocidad" entre territorios

VALLADOLID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha acusado a la Junta de Castilla y León de ser "la primera" para "ponerse en la foto" con medidas como las acordadas en el seno del Diálogo Social para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, pero "la última" a la hora de publicarlas "en el boletín oficial".

Así se lo ha reprochado la procuradora socialista Rosa María Rubio al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante la comparecencia de éste en las Cortes de Castilla y León para dar cuenta de las actuaciones de su departamento ante lo efectos derivados de esta pandemia.

Rubio ha asegurado que tras los acuerdos anunciados con los agentes económicos y sociales, han tenido que ser los sindicatos, a su juicio, los que han "obligado" al Gobierno regional a "publicar los decretos, las bases y las convocatorias" de ayudas pactadas.

Asimismo, ha defendido la "lealtad" de su Grupo hacia la Junta a pesar de su "parsimonia" y "escasas medidas" adoptadas en estas semanas, tras lo que ha advertido de que de las cantidades comprometidas para medidas que hagan frente a la crisis en Castilla y León, una gran parte "no supone" financiación real por parte de la Junta, ya que, como ha explicado, los 6,5 millones para el sector agroalimentario "proceden de fondos Feder" a lo que se suman aceleraciones de contratos ya previstos y partidas contempladas en Presupuestos anteriores que "no se ejecutaron" y a las que ahora "se pone el apellido de COVID-19", así como los aplazamientos en el pago de alquileres que "acabarán pagando los ciudadanos" y no el Ejecutivo autonómico.

Rosa Maria Rubio ha tildado de "muy triste" que "la mayor partida" en materia de financiación prevista por la Junta de Castilla y León "sea para las entidades financieras", algo que ha comparado con la preponderancia "social" en las medidas adoptadas por el Gobierno de España.

INCERTIDUMBRE

Así, ha expresado la "incertidumbre" generada por las medidas planteadas por el Gabinete de Alfonso Fernández Mañueco y el "asombro" y la "incredulidad" ante las declaraciones de sus miembros que "exigen recuerdos adicionales" a "papá Estado", pero "cuando les dan más financiación también lo critican". "Da la sensación de que cuando lo propone un Gobierno socialista les parece mal", ha apostillado la procuradora.

Rubio ha censurado la ausencia, en su opinión, de una "política fiscal" por parte de la Junta y ha reclamado "lealtad" al Ejecutivo castellanoleonés ante peticiones "incomprensibles" como la demora del inicio de la Campaña de la Renta que hubiera supuesto "que los ciudadanos no puedan obtener su devolución", si bien luego "pedían celeridad en las devoluciones".

Por su parte, el representante del Grupo Mixto y procurador de UPL, Luis Mariano Santos Reyero, ha considerado un "intento de buenismo" los objetivos planteados por el consejero para que Castilla y León sufra un menor impacto de la crisis que la media española y ha reclamado que no se establezca una "doble velocidad" entre territorios a la hora de aplicar medidas para la reconstrucción.

Asimismo, Santos Reyero ha criticado el gasto en publicidad institucional para la conmemoración el pasado 23 de abril del Día de Castilla y León, una fiesta "que no se podía celebrar" debido al confinamiento por la pandemia y ha considerado "más interesante" haberlo destinado a que las ayudas puestas en marcha "hubieran llegado a los ciudadanos".

Fernández Carriedo ha recogido el guante de realizar "un esfuerzo adicional" a la hora de promocionar esas líneas de ayuda y ha reconocido que algunas provincias como León parten con un problema previo a la pandemia que "no hay que olvidar", como el impacto del cierre de la minería de carbón, respecto al que "a día de hoy" no se ha logrado prestar "el apoyo necesario a esas cuencas".

SUPERÁVIT LOCAL

Santos Reyero ha apostado por una mayor flexibilidad por parte del Estado para que las entidades locales puedan disponer de su superávit a la hora de implementar medidas frente a la crisis por la COVID-19 --algo en lo que se ha mostrado de acuerdo Fernández Carriedo--, al tiempo que ha constatado la necesidad de unos nuevos Presupuestos Generales para la Comunidad que "respondan realmente" a la nueva realidad que habrá que afrontar, cuestión compartida, en este caso, por el procurador de Ciudadanos --una de las dos formaciones, junto con el PP, que integran el Ejecutivo autonómico de coalición-- Juan Pablo Izquierdo.

Izquierdo ha apelado a ir más allá de facilitar liquidez a las empresas, la cual "no deja de ser una deuda a futuro", y "potenciar el consumo" para "garantizar la generación de riqueza y empleo".

Así, ha insistido en "poner todos los recursos" disponibles para "reconstruir" la economía sin quedarse "cortos", pero ha advertido de que "no se trata de una carrera" entre gobiernos, sino que hay que "optimizar las fuentes y maximizar resultados" de acuerdo con el "interés general", sin mirar "el color de una y otra administración".

Juan Pablo Izquierdo ha subrayado el apoyo Cs al pacto de Comunidad propuesto por el presidente de la Junta y ha recalcado que "es el momento de estar unidos".

Por último, el procurador del PP Salvador Cruz ha incluido entre los objetivos mostrados por el consejero, los cuales ha compartido y reconocido como "ambiciosos", el "mantener el mismo rating" que el Estado para que Castilla y León "pueda seguir financiándose en los mercados".

Cruz ha pedido que el Gobierno de España compense el gasto sanitario que están soportando las autonomías como responsables de las competencias en materia de salud, al tiempo que ha reclamado un reparto "justo" del nuevo objetivo de déficit entre la Administración central y las comunidades.