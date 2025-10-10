El PSOE advierte que el PP de CyL privatiza cada vez más la sanidad, se pierde calidad y pone como ejemplo Andalucía

El secretario general de Sanidad y portavoz en las Cortes del PSOE de Castilla y León, Jesús Puente, a la izquierda, junto al secretario de sanidad de Juventudes Socialstas, Camilo Cajamarca. - EUROPA PRESS

Jesús Puente afirma que no se conocen casos similares en CyL pero si se descapitaliza los servicios públicos los errores serán más frecuentes

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Sanidad y portavoz en las Cortes del PSOE de Castilla y León, Jesús Puente, ha advertido de la tendencia creciente de privatización de la sanidad que lleva como estrategia el PP en la Comunidad y ha puesto como ejemplo a Andalucía de lo que ocurre si se llevan a manos privadas los servicios sanitarios.

Puente, en el marco de una rueda de prensa para analizar el abordaje de la salud mental en Castilla y León, se ha referido así a la situación de la privatización en la Comunidad, que va a una velocidad "intermedia" con respecto al conjunto del país, según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

El secretario socialista de Sanidad ha incidido en que la cuarta parte de la población tiene servicios privados, una tendencia que va creciendo, y ha apuntado que cuando uno acude a ciudades como Burgos se observa que las infraestructuras de la privada "han duplicado incluso su propia oferta" y la inversión en este sector empieza a ser un negocio "muy interesante".

Aunque ha reconocido que el sistema privado en Castilla y León nunca ha tenido ese desarrollo tan creciente, considera que es "tierra de provisión" para el sector privado, algo que se suma a que la Junta, "cada vez que hay una posibilidad" de hacer un convenio, "se convenia y se pierde la calidad asistencial".

"No va a la baja esa estrategia, sino que cada vez va creciendo y creciendo", ha advertido Puente, quien ha recordado que el PSOE ha denunciado públicamente que en Salamanca había ya conversaciones "avanzadas" entre el Hospital de Día de salud mental infantojuvenil y una empresa privada para derivar la atención en salud mental a esta unidad, cuando ni siquiera está totalmente instaurado el servicio y "ya se han puesto precio" a las sesiones de psicología o de terapia ocupacional que se van a derivar a la privada.

"Este es el camino, marca de la casa del Partido Popular, ante un problema de gestión sanitaria, lo que hace es privatizar", ha asegurado el responsable socialista, quien ha avisado de que seguirán denunciando esta situación y defendiendo el sistema público.

EJEMPLO DE ANDALUCÍA

A este respecto, ha explicado que lo que se saca como conclusión de lo que ocurre en Andalucía es lo que pasa "cuando se deja de invertir en el sector", en radiólogos, y ha apuntado que ya habían saltado "varias alarmas" allí hace tiempo y no se habían atendido. "Es una filial del Partido Popular en Andalucía, aquí tenemos la nuestra", ha agregado.

Aún así, ha aclarado que no conoce casos similares en Castilla y León ni retrasos de esta naturaleza, pero sí supieron de muchos retrasos de valoraciones de casos potenciales oncológicos durante la pandemia.

"Recientemente no tengo noticia de ello, pero yo sigo advirtiendo de que si seguimos descapitalizando el sistema público, errores como estos, por desgracia, lo vamos a ver con demasiada frecuencia", ha concluido.