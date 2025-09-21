El PSOE afirma que Valladolid necesita un Plan Municipal para garantizar la vivienda, "no un catálogo de suelo en venta" - PSOE VALLADOLID

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista Valladolid necesita un plan para garantizar el derecho a la vivienda, "no un catálogo de suelo en venta", razón por la que el pratido ha presentado sus propuestas a las líneas estratégicas del nuevo Plan Municipal de Vivienda.

El concejal socialista Luis Vélez ha explicado que el partido ha presentado sus propuestas al borrador de las líneas estratégicas del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Valladolid 2026-2029 con las que plantea una alternativa "progresista, justa y sostenible" frente a un plan del PP y Vox que "abre la puerta a la especulación".

"La vivienda no puede ser tratada como una mercancía, sino como un derecho constitucional", ha subrayado el edil, al tiempo que ha señalado que las principales propuestas del Grupo Municipal Socialista se centran en ampliar y blindar el parque público de vivienda en alquiler.

Todo ello con una promomoción directa en suelo municipal, con reservas permanentes y alquileres que no superen el 30 por ciento de los ingresos familiares y la creación de un Fondo Municipal de Suelo y Vivienda para garantizar financiación estable y planificada.

Las propuestas socialistas también contemplan el factor de la innovación y nuevos modelos habitacionales mediante el apoyo a cooperativas de cesión de uso, viviendas colaborativas e intergeneracionales y un proyecto piloto de cohousing senior para mayores y de vivienda productiva que combine hogar y actividad económica de barrio.

Estas medidas se centran, además, en brindar soluciones sociales frente a la exclusión a través del refuerzo del programa Housing First para personas sin hogar, un plan de Erradicación del chabolismo y la infravivienda en Valladolid y un contrato social de vivienda.

Para los socialistas, ha resaltado el concejal, la política de vivienda "no es solo ladrillo; es justicia social, cohesión urbana y sostenibilidad". "En consecuencia, se apuesta es por una ciudad compacta, verde y cohesionada, donde la vivienda sea un derecho garantizado para todos los ciudadanos", ha concluido.