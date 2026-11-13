PSOE afronta una campaña en CyL con la presencia de "todos" los ministros y dudas sobre la visita de Sánchez

29N.- PSOECyL pide que votar con normalidad en Valladolid, sin tachar a Puente y con la papeleta "tal y como está" - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y coordinador de campaña del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha asegurado que la formación espera la presencia de "prácticamente la totalidad" de los ministros socialistas en las nueve provincias durante la campaña electoral que ha comenzado este viernes, aunque todavía no ha podido confirmar si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará la Comunidad durante los próximos 14 días.

En concreto, De la Rosa ha explicado que la "intención" es que Sánchez regrese a Castilla y León, donde, como ha detallado, ya ha estado en tres ocasiones en precampaña, si bien por el momento no puede confirmarlo, a diferencia de los miembros del Ejecutivo, secretarios de Estado, portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado como Patxi López, eurodiputados como Iratxe García y miembros de la Ejecutiva Federal como la secretaria de Organización, Rebeca Torró, quienes sí participarán en los actos.

En este sentido, el dirigente socialista ha subrayado que desde Ferraz y La Moncloa conocen perfectamente que el PSOE "está fuerte" en Castilla y León, único territorio donde mejoró su resultado en número de votos, porcentaje y escaños respecto a las anteriores generales, y ha advertido de que en provincias como Burgos y León, además de alguna otra, hay escaños "que se están comprometiendo" y "están bailando" en las encuestas.

De la Rosa ha garantizado que los socialistas afrontan este periodo con "la ilusión intacta" y con el convencimiento de sus posibilidades reales, no solo de ganar los comicios en el conjunto del país, sino también de reproducir esa victoria en la Comunidad para conformar un nuevo Ejecutivo de progreso.

Para ello, ha recordado el antecedente de julio de 2023, cuando el PSOE "remontó" unas encuestas adversas tras las elecciones municipales por el respaldo de una mayoría social que apoyó la continuidad del Gobierno.

La estrategia de los socialistas castellano y leoneses se centrará en la "proximidad" y en el territorio, en los pueblos, ciudades y comarcas de las nueve provincias, con los candidatos provinciales al Congreso y al Senado como "verdaderos protagonistas", junto al respaldo de los militantes, a quienes ha definido como el "motor electoral más relevante", y de los alcaldes y concejales de la formación.

A este despliegue territorial se sumará la presencia del secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, quien tras abrir la campaña a medianoche en Soria visitará al menos en dos ocasiones cada una de las nueve provincias durante las próximas dos semanas, tanto junto a ministros como con los candidatos provinciales.

Asimismo, De la Rosa ha llamado a movilizar "como nunca" el voto progresista en torno al PSOE y ha pedido a los ciudadanos de progreso de las nueve provincias que apuesten "todo al rojo" en la papeleta blanca del Congreso, al sostener que la formación socialista es "la única formación política progresista de izquierdas que puede derrotar a la derecha" en las circunscripciones de la Comunidad.

Respecto a la papeleta sepia del Senado, ha instado a respaldar la candidatura de consenso 'Senado de Progreso', acordada con el Frente Amplio, con el objetivo de evitar una mayoría de derechas en la Cámara Alta que repita el "boicot permanente" a las iniciativas parlamentarias, decretos y leyes aprobadas en el Congreso durante la última legislatura.

El coordinador de campaña ha afirmado que si la izquierda "toma conciencia de la utilidad del voto" y lo concentra en el PSOE, los socialistas pueden "ganar" y "volver a gobernar", por lo que ha anunciado que el partido echará "el resto como nunca" en medios convencionales, redes sociales, debates electorales y actos presenciales.

Por último, De la Rosa ha defendido la gestión de los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez en Castilla y León a través de "cifras irrefutables", entre las que ha citado los 4.500 millones de euros de inversión ejecutada en infraestructuras, el incremento del 66 por ciento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros para 150.000 trabajadores y la subida de la pensión media en un 26 por ciento hasta los 1.577 euros mensuales para casi 600.000 pensionistas.

De igual modo, ha resaltado la creación de 68.500 empleos desde 2018, un siete por ciento más hasta superar el millón de ocupados, y la recepción de más de 50.000 millones de euros en financiación autonómica en estos ocho años, lo que representa un aumento del 60 por ciento respecto a la etapa de los gobiernos del PP.