PSOE alerta de que la velocidad comercial de Auvasa "empeora" y el Ayuntamiento defiende sus "buenos niveles de calidad"

El PSOE advierte de que la velocidad comercial de Auvasa "empeora" mientras "envejece" la edad media de la flota - AUVASA

VALLADOLID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Valladolid ha advertido de que la velocidad comercial de Auvasa "empeora" mientras "se envejece" la antigüedad media de la flota municipal en la ciudad, aunque el equipo de Gobierno ha defendido que la edad de los buses que realiza el 95 por ciento de las expediciones diarias es de cinco años, de las "más jóvenes de España", y la velocidad comercial se incrementa respecto a 2022.

Los socialistas han explicado que la velocidad media pasó de 15,75 kilómetros por hora (km/h) en 2024 a 15,41 en 2025, una caída de 0,34 kilómetros por hora, en torno al 2,2 por ciento, y, por otro, que la edad media de los vehículos era de 8,53 años en 2023, subió a 9,53 años en 2024 y alcanzó ya los 10,05 años en 2025.

Además, el PSOE ha criticado que el autobús más antiguo de la flota haya cumplido ya 24,12 años y alcanzará el cuarto de siglo a lo largo de este mismo año.

Precisamente, el concejal socialista Luis Vélez ha asegurado que lo "más preocupante no es sólo cada uno de esos indicadores por separado, sino que ambos evolucionan a peor de forma simultánea y retratan el deterioro del servicio público de transporte".

"Cuando los autobuses circulan más despacio y, además, la flota envejece año tras año, no estamos ante hechos aislados ni ante una mala racha: estamos ante un problema estructural de gestión, de falta de inversión y de ausencia de prioridad política hacia Auvasa", ha apostillado.

"BUENOS NIVELES DE CALIDAD"

En este sentido, el Consistorio ha defendido que de los datos del informe de gestión que acaba de publicar Auvasa de 2025 y los datos abiertos de la sociedad se aprecia que la flota de autobuses de y la velocidad comercial, se encuentra en unos "buenos niveles de calidad".

A este respecto y si se tiene en cuenta la evolución de los últimos años, el Ayuntamiento ha remarcado que la mayor edad de la flota en toda la historia de Auvasa fue en el periodo 2015 a 2021, superando los 13 años.

Desde 2023 hasta la actualidad, la edad de la flota está en torno a diez años, pero el 95 por ciento de las expediciones que dan servicio los días laborables tienen una edad media de cinco años, de las "más jóvenes de España".

Respecto a la velocidad comercial de los autobuses, el Ayuntamiento ha subrayado que la realidad es que la evolución es de "continuo crecimiento al superar los 15 kkilómetros por hora".