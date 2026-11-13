PSOE anuncia 1.297 enmiendas por 443 millones "frente al modelo motosierra" e incluye 150 millones para el campo

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado un total de 1.297 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2027 por un montante de 443,70 millones que incluyen, entre otras propuestas de cambio, el fondo autonómico de 150 millones en ayudas para compensar las pérdidas del campo.

Los socialistas proponen también una Ley de Despoblación y Ordenación del Territorio con mayor financiación municipal y piden cambios en un presupuesto que va a retrotraer la financiación a los sindicatos y que se mantenga "lo que les corresponde".

La portavoz socialista en la Cortes de Castilla y León, Mabel Fernández, ha acusado al Gobierno autonómico de PP y Vox de haberse limitado a sumar partidas "sin saber hacia dónde quiere llevar a Castilla y León" mientras "ignora" las preocupaciones de la gente, como el "drama" de las listas de espera para las que no ve "ninguna solución real" en las cuentas en tramitación. A esto ha añadido que el proyecto de presupuestos de la Comunidad no plantea medidas para retener talento, mientras "acepta resignado la pérdida de futuro en esta tierra".

"El Gobierno de Mañueco ha optado por un modelo de presupuestos de motosierra que debilita lo público mientras prioriza rebajas fiscales sin evaluar su impacto. Esta es la receta que ha aplicado Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina y que han fracasado", ha lamentado la socialista que ha advertido de que Castilla y León no necesita importar recetas de otros lugares que han generado "más desigualdad, peores servicios públicos y menos cohesión".

Fernández ha ironizado sobre la buena gestión de la que "presume" la Junta y ha recordado que la Airef ha advertido del riesgo de incumplimiento de la regla de gasto.

"Si el PP quiere de verdad unos presupuestos útiles para Castilla y León tiene en nuestras enmiendas la oportunidad de demostrarlo, porque con ello podrá tener más representación en España y en Europa y se podrán defender mejor sus intereses", ha concluido.