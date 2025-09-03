PSOE de Ávila avisa del descenso de participantes en animación infantil por la "desorbitada" subida de precios

ÁVILA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ávila ha advertido de un "destacable descenso" en el número de usuarios del programa municipal de Animación Infantil de Verano 2025, tras la "desorbitada" subida de precios aprobada en las ordenanzas fiscales de octubre de 2024.

Según los datos ofrecidos en la última Comisión de Servicios Sociales, y de los que informa el partido en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, en julio participaron 98 menores frente a los 170 del verano anterior, lo que supone un 42 por ciento menos, mientras en agosto, la cifra pasó de 70 en 2024 a 52 este año, un descenso del 26 por ciento.

La portavoz socialista, Eva Arias, ha señalado que "el incremento del precio público ha oscilado entre el 200 por ciento y el 500 por ciento, pasando, por ejemplo, de 30 euros para cuatro semanas en 2024 a 180 euros este verano".

En su opinión, se trata de "un aumento inasumible para muchas familias que han visto cómo la única forma de conciliar en la época estival se escapaba de sus posibilidades económicas".

Arias ha recordado que el PSOE ya alertó en octubre de 2024 de que el acuerdo entre Por Ávila y VOX para sacar adelante las ordenanzas y los presupuestos supondría "un desorbitado aumento de impuestos, tasas y precios públicos", que se ha visto en resultados como este, de "familias que no pueden acceder a un servicio público por su elevado coste".

La portavoz socialista ha advertido de que, con la caída de usuarios, "Por Ávila y VOX se cargan de razones para eliminar la animación infantil de verano".

En este sentido, ha asegurado que no van a permitir que estos partidos eliminen un servicio público como este, "que garantiza el derecho de los progenitores a conciliar y que también asegura el derecho de los menores a disfrutar de su tiempo libre".

De este modo, ha incidido en que la formación estará "muy vigilante" para que el servicio no pierda calidad y se mantenga en próximas ediciones.

Asimismo, ha exigido al alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que reduzca los precios de cara a la propuesta de ordenanzas fiscales de 2026, en la que se ha comprometido a congelar impuestos, tasas y precios públicos.

"En este caso y en el de los servicios públicos no nos vale con que se mantengan los importes. Hay que hacerlos accesibles a todos los ciudadanos y eso pasa por bajar su precio", ha concluido Arias.