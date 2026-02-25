El PSOE avisa del "grave retroceso" de un gobierno de PP y Vox en CyL, "pionera" en "meter a la extrema derecha"

1063380.1.260.149.20260225125222 La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y cabeza de lista por León, Nuria Rubio. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y cabeza de lista socialista por León, Nuria Rubio, ha advertido del "grave retroceso" que supondría un gobierno de PP y Vox en la Comunidad, que fue "pionera" en "meter a la extrema derecha".

Rubio, quien ha asistido en la sede de UGT en Valladolid a la inauguración de una exposición que conmemora el centenario de la muerte de Pablo Iglesias, ha asegurado que era conocido por todos y "no es una sorpresa" que ambas formaciones negocien para gobernar en comunidades como Extremadura y Aragón.

Sin embargo, cree que para Castilla y León sería un "grave retroceso" que Partido Popular y Vox estuvieran al frente de la gestión de las políticas "que más afectan a los ciudadanos" porque, ha recordado, la Administración autonómica tiene las competencias "más cercanas" que afectan a las personas como son la sanidad, la educación, los servicios sociales, el empleo o las infraestructuras en materia de transporte.

"Creo que es peligroso que desde un despacho se fijen unas políticas de un territorio que es tan diverso y tan plural, como Castilla y León y por eso yo creo que los progresistas nos debemos movilizar", ha asegurado Rubia, quien ha destacado que el escenario en Castilla y León es "diferente" al de Extremadura y Aragón, también en lo que se refiere al suelo del que parte Vox y de los resultados que ha tenido el Partido Socialista.

A su juicio, en Castilla y León hay una "anomalía democrática" porque hay personas de su generación, que tienen 37 años, que no han conocido otro gobierno "que no sea el de las derechas", algo que ha afirmado que "no es normal para la democracia" y requiere "una regeneración" porque también provoca un "hartazgo" en la población, motivos por los que ha insistido en que la situación que se vive en la Comunidad es "muy diferente".

En este marco, ha reiterado que consideran que es el momento de que haya "un cambio, un giro de políticas", que además cree que es "urgente" después del "abandono" en más de 39 años del Partido Popular y recientemente "de la mano de la extrema derecha".

"PELIGRO" DE OTRA "PINZA"

Rubio ha incidido en que, según se ve en las encuestas y la percepción de "lo que se ve" en la calle, el PP va a necesitar a Vox y "ya han sido claros" y han dicho que "se van a apoyar en la extrema derecha" y ha subrayado "que es muy peligroso para la ciudadanía" que vuelva a haber esa "pinza entre la derecha y la extrema derecha".

En esta línea, ha recordado que Castilla y León fue "pionera en meter a la extrema derecha en su gobierno" y se vio lo que supuso para las personas más vulnerables como los desempleados, a los que ha asegurado que llamaron "vagos" y que "solamente querían recibir paguitas" y ha añadido que "desmantelaron el servicio público de empleo".

Además, ha apuntado que las mujeres sufrieron "un ataque frontal" y se volvió a hablar "de la época más gris de este país" en la que se las pretendía "tutorizar" a la hora de interrumpir voluntariamente el embarazo. "No queremos una tierra gris, queremos una tierra llena de color y de esperanza y solamente hay un partido que pueda ahora mismo asegurar ese cambio y es el Partido Socialista", ha agregado.

La cabeza de lista del PSOE por León ha asegurado que afrontan "con humildad" los días de campaña para intentar "convencer" y conseguir "ese préstamo de confianza de los ciudadanos" para conseguir una amplia mayoría que les permita gobernar Castilla y León.

Rubio ha asegurado que el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, es un líder que representa "la buena gestión, la gestión más cercana" y es el "alcalde para Castilla y León", que es una "figura cercana, reconocida por todos los castellanos y todos los leoneses" y ha confiado en un resultado "muy positivo" como Partido Socialista el próximo 15 de marzo.

"La afrontamos con mucha ilusión, con muchas ganas, mucha esperanza, creemos en este proyecto que representa el Partido Socialista", ha concluido.

