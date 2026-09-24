El PSOE del Ayuntamiento de Valladolid reclamará en el pleno mejorar el recinto José Luis Bellido para acoger más evento

Los concejales del Grupo Municipal Socialista Alberto Palomino (izda) y Pedro Herrero (dcha). - PSOE MUNICIPAL VALLADOLID

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid propondrá en el próximo Pleno, que se celebra el lunes 28 de septiembre, la ampliación y mejora del recinto José Luis Bellido para convertirlo en un gran espacio de eventos mediante la instalación de una "gran cubierta permanente" y el acondicionamiento del entorno.

El PSOE defenderá en el próximo Pleno del Ayuntamiento una propuesta para ampliar y mejorar el recinto, situado entre el estadio José Zorrilla y el Centro Cultural Miguel Delibes, que ha acogido la feria de Folklore y Gastronomía durante las dos últimas ediciones de las Fiestas de La Virgen de San Lorenzo.

Los socialistas plantean que este espacio se pueda emplear como un recinto preparado para acoger otro tipo de eventos. "Esta iniciativa es viable y es buena para la ciudad, y puede ejecutarse a lo largo de 2027 para que sea una realidad en septiembre del próximo año. Gobierne quien gobierne es una propuesta positiva para todos", ha explicado el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero.

El portavoz ha defendido la necesidad de realizar para ello "importantes mejoras" en el recinto, "ya no sólo para satisfacer las necesidades de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León, sino también para atender las de otros promotores, incluido el propio Ayuntamiento de Valladolid".

La principal actuación que se plantea es la instalación de una gran cubierta permanente, con una superficie superior a la que actualmente se utiliza de manera temporal durante la Feria de Folklore y Gastronomía, que se limita a la semana de las Fiestas de septiembre. Cabe recordar que la Federación gestiona actualmente el alquiler de esta estructura que se instala unas semanas antes de la Feria y actualmente está pendiente de retirada.

Una cubierta permanente, incide el PSOE, permitiría disponer de un espacio protegido frente a las inclemencias meteorológicas, facilitaría la organización de actividades en diferentes épocas del año y, naturalmente, mejoraría las condiciones de celebración de la Feria que organizan las Casas Regionales y Provinciales.

Por ello, resulta imprescindible la instalación de una gran cubierta permanente "de una superficie mayor que la que eventualmente cobija la Feria", el traslado de la pista de skateboard, la mejor dotación de servicios y el adecuado acondicionamiento del entorno para la celebración de todo tipo de eventos multitudinarios en la ciudad.

En consecuencia, el Grupo Municipal Socialista defenderá en el próximo Pleno una moción con tres acuerdos para licitar la redacción del proyecto de ampliación y mejora del recinto José Luis Bellido con cargo al presupuesto municipal; que el proyecto satisfaga las necesidades de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León y las del propio Ayuntamiento para la organización de actividades de interés público a lo largo del año y garantizará, como mínimo, la instalación de una gran cubierta permanente y el traslado de la actual pista de skateboard.

Asimismo, se planteará incluir en el proyecto de Presupuestos 2027 la ejecución de las obras, de tal forma que estén terminadas para el inicio de la Feria de Folklore y Gastronomía del año que viene.

El Grupo Municipal Socialista confía en el apoyo del resto de los grupos políticos porque es una iniciativa positiva para todos los ciudadanos, positiva para Valladolid .