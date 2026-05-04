PSOE censura el "despilfarro" de 3000.000 euros en el proyecto del puente de Poniente y pide a Carnero que no "derroche"

El portavoz del Grupo Socialista de Valladolid, Pedro Herrero, en el centro, con el cocncejal Luis Vélez. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Valladolid ha censurado el "despilfarro" de 300.000 euros en el proyecto del puente de Poniente sin que haya más que "estudios, vídeos, propaganda y proyectos fallidos" y ha pedido al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, que "ponga fin" al "derroche" de dinero público y lo descarte como el exalcalde Javier León de Riva hizo porque "son 7 millones de euros en algo innecesario".

El PSOE ha explicado que el Ayuntamiento de Valladolid ya ha desembolsado 100.000 euros en el proyecto del puente de Poniente y suma ahora otro gasto de 200.000 euros adicionales en una nueva redacción.

"Dilapidar 300.000 euros de dinero público es algo injustificable. La ampliación del puente del Poniente es innecesaria porque no hay ningún problema de movilidad en esta zona", ha explicado el portavoz del Grupo, Pedro Herrero, quien ha añadido que "si el equipo de gobierno PP-Vox sigue adelante con este proyecto absurdo sí los puede provocar, además de un desembolso de 7 millones de euros".

"El PP ya descartó una intervención en el año 2011. La tozudez de Carnero nos está costando dinero a los ciudadanos y esto es intolerable, un alcalde está para solucionar problemas, no para generarlos", ha agregado Herrero.

Los socialistas han recordado que en la época de León de la Riva (el 28 de abril de 2011) se firmó con el consejero de Fomento, Antonio Silván, un protocolo para la mejora de la movilidad del puente de Poniente ('Ampliación de las aceras mediante unas plataformas en voladizo y el trazado de un carril bici'.)

En este caso, la Junta de Castilla y León aportaba los 3 millones de euros que se preveía costara la obra del puente, la redacción del proyecto técnico se adjudicó por 59.000 euros y, después de las elecciones municipales de mayo 2011, el alcalde 'popular' renunció a ejecutar el proyecto de ampliación del puente.

PROYECTO DESECHADO POR EL PP

El concejal socialista Luis Vélez ha llamado la atención sobre la utilización "partidista" de este tema y, sobre todo, por el hecho de que Carnero haya recuperado un proyecto desechado por su propio partido.

"Sorprendentemente, doce años después, en 2023, el PP volvió a utilizar el puente del Poniente como promesa electoral. Es más, Carnero utilizó infografías del proyecto descartado por su compañero de partido 12 años antes. Y sigue empeñado en una actuación inútil", ha apuntado.

Un mes después de tomar posesión, el 17 de julio de 2023, se inicia el expediente "para llevar a cabo las actuaciones técnico-administrativas necesarias" para proceder a la contratación de los servicios de consultoría y asistencia (4.356 euros). Carnero y el concejal de Tráfico presentaron un vídeo y un power point y anunciaron la revisión del proyecto y la actualización de precios, ha señalado el PSOE.

Posteriormente, la Concejalía de Tráfico y Movilidad, con fecha 24 de octubre de 2023, adjudicó el contrato para la "actualización del proyecto de obras para la adecuación funcional del puente de Poniente sobre el río Pisuerga" (30.248,73 euros) y en marzo de 2024 se realizó el contrato de asistencia técnica "Construcción del relato para la intervención urbana que genere una imagen singular, artística y representativa en la remodelación del puente de Poniente de Valladolid" (4.840 euros).

Tan solo un mes después, ha continuado el PSOE, se firmó otro contrato para la "Redacción, ejecución y realización de presentación del proyecto del Puente del Poniente, en video con animación en 3D" por importe de 1.573 euros y, el 7 de mayo de 2024 Carnero manifestó públicamente que el proyecto difundido de la obra del puente nada tendría que ver "con el diseño definitivo que se conocerá próximamente".

El 13 de mayo de 2024 el alcalde anunció que "el artista de relevancia mundial Jaume Plensa participará en el proyecto creativo del nuevo puente del Poniente" y se comprometió a licitar un contrato negociado sin publicidad con Jaume Plensa por 50.000 euros más IVA para que estudiara la implantación de las esculturas.

La intervención escultórica alcanzaba un presupuesto 1.815.000 euros (IVA incluido) y, en este contexto, once colectivos sociales y vecinales de Valladolid enviaron una carta al artista Jaume Plensa para que no fuera "cómplice del aberrante proyecto" pues consideran que va "en contra de todos los criterios de movilidad sostenible". Así, el 22 de mayo el escultor renunció al proyecto artístico.

NUEVO CONTRATO

El Grupo Socialista ha relatado que, "después de meses de indefinición", el equipo de Gobierno licitó de nuevo otro contrato sobre el puente, "Contrato de consultoría y elaboración del proyecto ejecutivo para la adecuación del puente del Poniente y ámbitos aledaños", para el que hoy es el último día para que se presenten ofertas con un precio de licitación de 198.956 euros.

Con respecto a la memoria justificativa del contrato, el PSOE ha afirmado que "llama la atención" que se justifique por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al considerarse en el texto que el puente constituye una "vía colectora" que canaliza hacia el centro de la ciudad gran parte de los flujos rodado, peatonal y ciclista provenientes de la margen derecha del río, lo que unido a su ubicación en un punto frontera de la ZBE y su conexión directa con las zonas peatonales e itinerarios ciclables de los espacios de ribera y el Paseo Isabel la Católica "determina que cobre especial relevancia como elemento vertebrador del tráfico y la movilidad".

Asimismo, los socialistas han advertido de que hace referencia al proyecto encargado en el año 2011, que fue descartado por el PP y señala que se encarga el nuevo que va a suponer un "replanteamiento", con una "recalificación del ecosistema circundante" y una "mejor integración" del puente con ambas riberas, tanto en la margen derecha con la Avenida Gloria Fuertes y el entronque con las calles Juana de Castilla y Arzobispo José Delicado Baeza, como en la margen izquierda con el Paseo Isabel la Católica y el acceso al parque de las Moreras a través de la zona de la rosaleda".

Ahora, han añadido los socialistas, el equipo de gobierno PP-Vox sí admite un estudio de tráfico y movilidad, cuya necesidad ha defendido siempre su Grupo, y se incluye un "estudio de integración urbana integral".

El coste previsto de la obra asciende a 6,7 millones de euros y el plazo de ejecución del contrato siete meses, según el pliego. "En resumen, 300.000 euro despilfarrados, 100.000 ya gastados hasta la fecha, y otros 200.000 que se derrochan ahora contratando una cuarta versión de un proyecto fallido", ha agregado el PSOE.