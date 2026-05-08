PSOE considera que el plan de aparcamientos de Carnero "no aporta" casi "nada nuevo" y rechaza el modelo de concesiones

VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha considerado este viernes que el Programa de Actuaciones en Espacios de Estacionamiento anunciado por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, "no aporta prácticamente nada nuevo" pues consideran que se trata de actuaciones en zonas de aparcamiento "ya existentes", urbanizaciones pendientes, proyectos en parcelas que no son de propiedad municipal y además varios aparcamientos subterráneos con el modelo de concesión privada que, a juicio del PSOE, es "fallido".

Los concejales del PSOE Pedro Herrero y Luis Vélez han atendido este viernes a los medios de comunicación para pronunciarse sobre el programa presentado ayer en el que el equipo de Gobierno incluye actuaciones para adecuar o crear 2.400 plazas de aparcamiento en distintos puntos de la ciudad.

"Lo que hacen es sumar plazas que ya existen, acondicionar alguna parcela en la que ya se aparca, actuaciones heredadas, urbanizaciones pendientes y proyectos en parcelas que no pertenecen al Ayuntamiento y no aportar prácticamente nada nuevo", han enfatizado.

"Acondicionar un espacio, con asfalto y pintura no equivale a generar un aparcamiento nuevo", ha aclarado Pedro Herrero.

Luis Vélez se ha referido, por ejemplo, al aparcamiento del Paseo del Obregón, enfrente del Colegio Miguel Delibes, que ya se emplea como aparcamiento y que "únicamente que se va a condicionar"; el del camino de Mataburras, que según el edil tenía previsto abordarse en la segunda mitad de 2023 por parte del anterior equipo de Gobierno pero que se decidió no hacer entonces.

También se ha referido el concejal al caso del paseo del Prado de la Magdalena, donde el programa habla de 80 plazas nuevas, pero que será, deduce, "una reordenación de las que ya existen".

Además, se ha hablado de la parcela de Renfe junto a los antiguos talleres, que no pertenece al Ayuntamiento, o la actuación de un aparcamiento en la calle Hornija, que es en una parcela que pertenece a la Junta de Castilla y León y que tendría que ser cedida para que se pueda hacer.

Además, se ha referido a los proyectos de aparcamientos subterráneos en la plaza Marcos Fernández o en la calle Madre de Dios, mediante la concesión a una empresa privada que construirá el aparcamiento y lo explotará, un modelo "del Partido Popular" que ha considerado "fallido".

"La prueba está en el aparcamiento de la Plaza de la Solidaridad, que fue uno de los últimos que hizo en la época de Javier León de la Riva y que esperemos que se pueda abrir este año y que queremos además que se gestione desde lo público y que lo gestione Auvasa", ha recalcado, antes de recordar que el equipo de Gobierno todavía no ha decidido "qué uso va a tener" ese parking, incluido igualmente en el programa presentado este jueves.

"Nuestro modelo de gestión es el de la Plaza Mayor, que se gestione desde lo público, que si tiene beneficios vayan a revertir a las arcas públicas y no a manos privadas", ha añadido.

"Por lo tanto, es humo y no son realidades lo que plantea el Gobierno municipal", ha enfatizado Vélez.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista se ha referido al cariz electoral que observa en el anuncio de este programa, "que solo sirve para tapar los incumplimientos del PP, que en materia de aparcamientos".

Herrero ha aseverado que el alcalde Carnero "ni siquiera ha cumplido su programa electoral", como considera que se puede comprobar en propuestas como la actuación en un aparcamiento subterráneo en la Feria de Muestras, que cabe apuntar que el PP vinculaba a la creación de un Centro de Congresos; un aparcamiento en la calle Maldonado y San Juan y la ampliación del parking de Isabel la Católica.