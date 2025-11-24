El PSOE constituye en su Comité Electoral un Consejo Ciudadano que servirá de asesoramiento externo de la sociedad civil

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León constituirá dentro de su Comité Electoral para las elecciones autonómicas de 2026 un Consejo Ciudadano que tendrá función de grupo de asesoramiento externo de la sociedad civil.

Esta es una de las cuestiones que se han abordado en el plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA) del PSOE de Castilla y León que se ha celebrado este lunes, en el que se han abordado la aprobación de las bases para el proceso de primarias y la configuración de las distintas candidaturas del PSOE en cada provincia para las próximas elecciones autonómicas y el acuerdo sobre la propuesta para que el Comité Autonómico pueda aprobar, el 19 de diciembre, el Comité Electoral.

Así lo ha explicado el secretario de Organización del PSOE, quien ha incidido en que en la reunión se ha "reforzado" la voluntad de seguir representando a la mayoría social de los castellanoleoneses con una nueva victoria "más contundente si cabe" que la de 2019 para acceder al Gobierno de la Junta.

De la Rosa ha afirmado que lo harán "desde la confrontación firme" contra las políticas "reaccionarias" de Vox y también del PP y la mano tendida a las distintas sensibilidades progresistas y sociales del conjunto de la ciudadanía con un proyecto que también contará con la sociedad civil.

Para ello, tras recordar que el programa electoral tendrá como ejes principales el feminismo, el municipalismo y el europeísmo, ha explicado que se pretende abrir el programa electoral directamente a la participación de la sociedad civil con la creación de un Consejo Ciudadano dentro del Comité Electoral, que será "atípico" y "rompe el modelo tradicional".

Este grupo de asesoramiento externo contará con la participación de personalidades, expertos, profesionales de distintos ámbitos de la sociedad que ya ayudan al partido y están participando directamente de las distintas conferencias sectoriales que se han celebrado durante los últimos meses y las previstas para enero y febrero.

En este marco, ha concretado que el Consejo Ciudadano será "paralelo" a la coordinación estrictamente del partido que por primera vez va a presidir Carlos Martínez junto a él mismo y a la vicesecretaria general, Nuria Rubio.

Dentro de este Comité Electoral, el propio De la Rosa será el coordinador de la campaña con un equipo configurado por técnicos del PSOE a todos los niveles que llevará a cabo la administración, la movilización de militantes y simpatizantes para los distintos actos públicos y su organización, entre otras labores.

COORDINACIÓN

Como novedad, se incorpora la figura del coordinador, de lo que se encargará Fran Díaz, que ejercerá la coordinación de los responsables de la campaña en cada provincia para dar soporte al ámbito más local de la campaña autonómica.

Además, dentro de esa organización, ha asegurado De la Rosa, se da un protagonismo especial al grupo de programa de gobierno, que elaborará el programa electoral, que no sólo será un documento político "de propaganda" sino que pretende ser "una guía para el gobierno del cambio", algo que va a coordinar Chema Prados.

Sin embargo, ha apuntado que la parte más novedosa será el Consejo Ciudadano, pero también un área específica que coordinará la vicesecretaria general, Nuria Rubio, que han denominado "gobernanza".

Por un lado, tendrá a su cargo la oficina de candidaturas, que coordinarán Patricia Guerra y Ana González, y estará conformada por los cabezas de lista de cada provincia, de las que por ahora sólo se conoce la de Carlos Martínez en Soria, dado que las demás deberán esperar al proceso de primarias y, cuando estas terminen, se compondrá este grupo de trabajo para coordinar agendas y programas.

También Nuria Rubio se encargará de la coordinación institucional, con la implicación de los representantes socialistas en las instituciones. "No vale eso de hay campaña electoral, el partido coge las riendas en exclusiva, no", ha aclarado De la Rosa.

Así, ha señalado que se contará con la implicación del Grupo Parlamentario Socialdemócrata europeo a través de Iratxe García, la de los grupos en las Cortes Generales y el Gobierno de España con Esther Peña y Javier Antón o las Cortes mediante Patricia Gómez y Pedro González y la administración local a través de Fran Díaz.

A todo eso se sumarán los grupos sectoriales de trabajo, que estarán compuestos también por parte de la gente que va a configurar el citado Consejo Ciudadano que han participado de las conferencias sectoriales y que van a conformar equipos de trabajo para cada una de las grandes áreas prioritarias del programa de gobierno.

FIN DE LAS SECTORIALES

Las sectoriales que quedan se celebrarán los sábados de enero a partir de la festividad de Reyes, con inicio con el Consejo de Alcaldes, la conferencia sectorial de educación, la intergeneracional de mayores y jóvenes y la de sanidad para finalizar el 7 de febrero en Soria con una sobre ordenación del territorio.

Daniel de la Rosa espera que este Comité Electoral obtenga el respaldo mayoritario del Comité Autonómico que se celebrará el 19 de diciembre, que estará precedido por una reunión del Consejo Territorial con todos los secretarios provinciales, en el que se aprobarán también las candidaturas del Partido Socialista.

A este respecto, ha concretado que, una vez que se convoque el Comité Autonómico este martes, entre el 1 y el 14 de diciembre todas las agrupaciones municipales del Partido Socialista deberán celebrar asambleas extraordinarias para configurar las candidaturas que deben ser paritarias y estar compuestas por hombres y mujeres en listas cremallera.

En estas asambleas extraordinarias, todos los militantes y afiliados elegirán las propuestas de cada uno de los candidatos a través del sistema de listas abiertas. De la Rosa ha recordado que tanto la ejecutiva municipal como cualquier militante puede hacer su propuesta o incluso presentarse a dicho procedimiento.

Las propuestas se remitirán a la Comisión Ejecutiva Municipal un día antes de la celebración de las asambleas y se elaborará una única papeleta, agrupando por separado las candidaturas de uno y otro sexo, ordenadas alfabéticamente. Se podrán votar como máximo tantas personas como puestos a elegir y deberán votarse el mismo número de personas de ambos sexos.

Finalizada la asamblea, se remitirá a la Comisión Ejecutiva Provincial el acta del resultado de cada asamblea y, hasta el día 17 de diciembre, se elaborará una lista ordenada que se enviará a la Comisión de Listas Autonómica, que se reunirá el día 18 y emitirá un dictamen que será presentado al Comité Autonómico del día 19 para su aprobación. Posteriormente, como "formalidad", se elevará el acuerdo a la Comisión Federal de Listas en un proceso "idéntico" al de hace cuatro años.

Así, se espera contar "con los mejores perfiles" y los más comprometidos con el proyecto socialista en un proceso en el que ha asegurado que se respetará "evidentemente" la propuesta de cada provincia.

ALTERNATIVAS PROGRESISTAS

Por lo que se refiere a otras opciones progresistas de cara a los siguientes comicios, Daniel de la Rosa, ha asegurado que respetarán "cualquier opción progresista a la izquierda del Partido Socialista desde el punto de vista electoral" y ha animado a que haya "una unión" dentro de esas formaciones.

"Yo creo que es lo más inteligente que podrían hacer, sobre todo desde las opciones que pudiera haber a efectos de conseguir representación en algunas de las provincias", ha asegurado el secretario de Organización socialista, quien ha aclarado que también apela a la *"utilidad" del voto y a que sea el Partido Socialista quien mayoritariamente aglutine el de la izquierda en la Comunidad "sin renunciar a posiciones centradas dentro del electorado", que ha afirmado que está "harto" del PP después de 38 años.