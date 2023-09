PSOE cree que González Gago da por perdido el Gobierno de España para el PP con la proactividad ante el Estado

VALLADOLID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de la Presidencia, Luis Briones, ha ironizado este viernes sobre que el consejero del ramo, el 'popular' Luis Miguel González Gago, ha dado por perdida ya la posibilidad de un Gobierno de España del PP y, en concreto, presidido por Alberto Núñez Feijóo tras el anuncio de que la Comunidad Autónoma pasará a ser "proactiva" ante el Estado.

En su turno de réplica, el consejero ha aclarado que la decisión de dejar de jugar a la defensiva "para jugar al ataque" en defensa de las competencias estatutarias no supone "atacar" al Estado y sí "generar un instrumento, un cauce nuevo de especial vigilancia, para que el Estado no dicte ninguna norma con fuerza de ley o ley que vulnera las competencias autonómicas". "Es una conducta perfectamente legítima y en ningún de reproche", ha defendido.

Según ha recordado al respecto, en los últimos cuatro años la Comisión de Conflictos de la Comisión General de Coordinación con el Estado se ha reunido cuatro o cinco veces a instancia del Estado que ha estado vigilante y controlando la legislación y normas con fuerza de ley de la Comunidad Autónoma.

"Yo por eso no he dicho nunca ni diré, que el Estado está atacando a la Comunidad Autónoma. No entiendo por qué cuando ahora la Comunidad Autónoma dice que va a tener un especial celo en el control y vigilancia de esas disposiciones legales del Estado se dice que la Comunidad Autónoma ataca al Estado", ha reflexionado el consejero que ha insistido en que el nuevo instrumento "perfecciona" el funcionamiento interno para poder plantear también reuniones e intentar consensuar primero una solución ante alguna ley del Estado que merezca "algún matiz o alguna consensuación o alguna forma de interpretación y, en su caso, el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad".

Briones ha ironizado también sobre las "verdaderas sorpresas" del programa presentado este viernes por González Gago quien, tras "tres meses y medio sin hacer nada", ha acudido a las Cortes para explicar que va "hacer lo mismo --o muy similar--" que su antecesor, el actual alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

El socialista ha considerado "una burla" a los integrantes de la Comisión de la Presidencia el tiempo que ha dedicado el consejero para explicar su programa --más de una hora y media-- y ha criticado que no haya hablado nada "de los chiringuitos del señor Gallardo --el vicepresidente de la Junta, de Vox--".

"En los servicios jurídicos sólo le queda el ocaso", ha ironizado también Briones que ha afeado a González Gago que no haya tocado el problema de la despoblación o que no haya Ley del Reto Demográfico cuando Castilla y León es "la campeona de Europa de despoblación". "La noticia es que va a haber teleclubs en los pueblos de nuevo después de 30 años", ha sentenciado el procurador socialista que ha urgido una nueva Ley de Régimen Local, otra de Función Pública y otra de Reto Demográfico.

Por su parte, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha criticado el "continuismo", la "opacidad" y la ausencia de novedades destacables en la Consejería de Presidencia y ha reprochado especialmente la falta de novedades en materia de transparencia y la ausencia de actualización de datos de la Junta.

Sobre el anuncio de la autoevaluación para controlar la calidad de la Administración autonómica ha ironizado: "Cuando uno se autoexamina suele aprobar. Si queremos saber la calidad de nuestros servicios debemos preguntar a quienes se prestan".

"Mismas políticas y mismas soluciones" en materia de cooperación local, ha sentenciado Igea que ve como buena noticia que no haya cambios en las políticas de concordia y de memoria democrática. "Lo único bueno es que no hay ninguna novedad sustancial y eso es una buena noticia", ha afirmado en concreto.

Desde el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, la procuradora soriana, Leila Vanessa García Macarrón, ha trasladado su preocupación por los problemas concreto que sufre el Centro Soriano de Zaragoza y ha urgido al consejero a adoptar medidas para que este centro, abierto en 1959, pueda salir de su "delicada situación económica". "Conocemos su problemática y hemos sido sensibles", ha respondido el consejero que ha reconocido que la Comunidad no se puede permitir perder ese espacio ya que sería "una desgracia".

La soriana se ha interesado también por los puestos de difícil cobertura --el consejero ha anunciado un punto más en la asignación de puestos para dar "cierta estabilidad" durante un determinado tiempo-- y ha reclamado políticas de cohesión territorial que tengan una visión rural para combatir el reto demográfico y la alta temporalidad del empleo público.

Finalmente, el 'popular' Miguel Ángel García Nieto ha reivindicado a González Gago como un consejero "muy capaz, experimentado y conocedor de la materia" para sacar adelante un programa "oportuno y adecuado" para prestar unos "servicios de alta calidad".

En el caso de Vox, su portavoz, Carlos Menéndez, ha compartido la necesidad de tener la "máxima fluidez" en las relaciones recíprocas entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma a través de reuniones "con más asiduidad" que tengan más en cuenta el parecer de los territorios.

"Esperamos que, independientemente del color político que resulte del próximo Gobierno de la nación, se lleven a cabo estas reivindicaciones y reclamaciones porque las consideramos en positivo en favor de todos los castellanos y leoneses", ha manifestado en concreto al mismo tiempo que ha situado a Vox como un "socio leal" con un llamamiento a no perder la perspectiva de la prioridad, "beneficio y la mejora de la situación económico y social de todos los castellanos y leoneses".