PSOE critica "el absoluto abandono" de Galindo y Perahuy (Salamanca), con "más de año y medio" sin agua potable

SALAMANCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Salamanca ha criticado "el absoluto abandono" de los vecinos de la localidad salmantina de Galindo y Perahuy, que llevan "más de año y medio sin agua potable" en sus viviendas, una situación que, según los socialistas, ni el equipo de Gobierno municipal, encabezado por el alcalde Raúl Lucas, ni la Diputación Provincial "han sido capaces de solucionar".

"Ante la ausencia total de suministro y de salubridad se suman también los constantes problemas de presión en la prestación de este servicio público esencial", ha señalado el portavoz socialista en el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Desde el PSOE han lamentado que la solución provisional de instalar cubas de agua para abastecer a los vecinos "se haya convertido en permanente, sin garantizar ni el suministro ni las condiciones higiénicas adecuadas".

Según el edil socialista, las aguas almacenadas en estas cubas "no cumplen las normas sanitarias obligadas", y ha añadido que se desconoce si reciben procesos de higienización y limpieza.

En este marco, el PSOE ha recordado "el absoluto abandono" del equipo de Gobierno municipal en la gestión del pueblo, con "desidia, ineficacia y dejadez" en la prestación de servicios públicos y en el mantenimiento de infraestructuras, calles y zonas verdes.

Los socialistas han recordado que Galindo y Perahuy es el municipio más grande de los dieciséis afectados por la paralización del proyecto de abastecimiento de agua a los pueblos de la margen izquierda del río Tormes, que la Junta de Castilla y León mantiene "con la complicidad, asentimiento y sumisión de la Diputación".

El proyecto, han subrayado, contemplaba en su día una inversión de 8,5 millones de euros y habría resuelto los problemas de suministro en municipios como Aldehuela de la Bóveda, Barbadillo, Calzada de Don Diego, Canillas de Abajo, Florida de Liébana, Golpejas, Rollán, Villarmayor o Zarapicos, entre otros.