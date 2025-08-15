PSOE critica el bloqueo de accesos a viviendas en la calle Venus de Valladolid y reclama "medidas urgentes"

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Valladolid Luis Vélez ha criticado este viernes la situación que sufren los vecinos de la calle Venus, en el barrio de La Victoria, debido a la presencia de vehículos que bloquean la entrada y salida de sus domicilios, y ha reclamado al equipo de Gobierno municipal la adopción de "medidas urgentes" para regular el estacionamiento y mejorar la seguridad vial en la zona.

"No puede ser que un vecino o una vecina, cuando intente salir de su casa, se lo impida un vehículo aparcado en la misma puerta de su domicilio", ha afirmado Vélez, quien ha recogido el malestar del vecindario.

Según ha explicado, algunos residentes han trasladado casos en los que se sienten "inseguros" si el vehículo estacionado junto a sus viviendas es una furgoneta de más de dos metros de altura, ya que "podría facilitar" el acceso al primer piso a través de ventanas abiertas.

El socialista ha visitado la zona y ha comprobado que hay vehículos "que obstruyen y bloquean de forma habitual el acceso a las viviendas". Ante esta situación, Vélez ha adelantado que solicitará al Gobierno municipal que regule el estacionamiento para evitar "estos problemas".

Además, el concejal ha advertido de un problema añadido de seguridad vial, ya que la calle Venus se ha convertido en una vía de paso rápido. "Tiene un tráfico excesivo y este también debería limitarse para prevenir problemas de seguridad vial e incluso accidentes de peatones", ha señalado.

En este marco, el Grupo Municipal Socialista ha exigido una "actuación inmediata" que garantice tanto la accesibilidad a las viviendas como la seguridad de las personas que transitan por la calle Venus.