PSOE critica el "caoscyl" del transporte gratuito de bus, medida "populista", "electoralista" e "improvisada"

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La procuradora socialista Laura Pelegrina ha criticado el sistema de transporte gratuito en autobús, el Buscyl, al que ha llamado irónicamente "Caoscyl" por ser una medida "populista y electoralista" que se ha puesto en marcha de manera "improvisada" y que considera ha puesto de manifiesto que el modelo del Partido Popular "está acabado" y que el Gobierno de Mañueco es un "fracaso".

Así lo ha señalado tras preguntar en el Pleno de las Cortes si la Junta puede garantizar la gratuidad del transporte público a los ciudadanos, algo que ha defendido el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino.

Pelegrina ha acusado al consejero de "cargarse" la promesa electoral de Mañueco de poner el autobús gratis para todos los empadronados en la Comunidad en solo un mes. "Gracias a usted y al Caoscyl todo el mundo sabe que el modelo del Partido Popular está acabado y que el Gobierno de Mañueco es un fracaso", ha asegurado.

La procuradora socialista ha afirmado que la puesta en marcha de esta "medida populista y electoralista de manera improvisada" se debe a un Gobierno de Fernández Mañueco "donde la precipitación y la falta de planificación" y al anuncio de la implantación "por fases", en cada una de las cuales se ha generado "más cabreo, más frustración y más indignación en los ciudadanos".

En esta línea, ha criticado que ahora, con este sistema, convivan actualmente la tarjeta metropolitana, la física de Byuscyl, la tarjeta monedero para no empadronados, "la foto QR, el QR en papel, el QR plastificado, el tique cero, el billete ordinario y quienes siguen mirando en spam por si hay un QR en el correo" y ha añadido que coger el autobúse "se ha convertido en un problema diario".

Además, ha acusado a la Junta de excluir a los colectivos más vulnerables como los mayores y las personas con discapacidad porque hay autobuses que no son accesibles, no se puede reservar plaza con antelación, las taquillas están cerradas y, si hay alguna abierta, no venden billetes o no se pueden comprar los abonos digitales en los portales web de las empresas concesionarias porque la tarjeta Buscyl no está habilitada para la compra online, pero además las máquinas nuevas que se han instalado los autobuses no funcionan y los conductores tienen que usar un teléfono móvil para leer el QR.

A esto, ha añadido que hay líneas "saturadas", retrasos en las salidas de las paradas, buses llenos, "colas largas", refuerzos que no llegan, fallos técnicos y "miles" de estudiantes, especialmente los universitarios, trabajadores y familias afectadas y ha acusado al presidente de la Junta de anunciar viajes gratis mientras siguen con las concesiones de transporte caducadas, sin proyectos de explotación en el transporte metropolitano e interurbano.

"El medio rural abandonado con el transporte a la demanda, sin mapa y sin las ayudas del Gobierno de España", ha aseverado Pelegrina, quien ha afirmado que "los usuarios se quedan en tierra, los conductores rezan" y el consejero "pide paciencia".

Así, considera que al Ejecutivo le importa poco el transporte público cuando lleva años "negando" más frecuencias, mejores horarios y nuevas rutas en el transporte metropolitano e interurbano y ha asegurado que tampoco le importa la lucha contra la despoblación porque es responsable del "desierto demográfico" al que se ha "sometido" a Castilla y León.

"Poco o nada les importa la movilidad sostenible, la descarbonización y la lucha contra el cambio climático cuando Mañeco ha sido el primer presidente autonómico que ha gobernado de la mano de Vox y encima le han dado plantón", ha agregado la procuradora, quien ha agradecido que ni con bus gratis el Ejecutivo pueda "tapar su incapacidad".

PARA TODOS FRENTE AL DEL ESTADO

Por el contrario, el consejero de Movilidad ha asegurado que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco "marca la diferencia con el Estado y genera cohesión social" y ha defendido el compromiso del presidente de la Junta de mantener la gratuidad con vocación de permanencia y para todos los castellanoleoneses "y no de forma fragmentada para determinados usuarios como sucede en el transporte estatal".

A este respecto, ha apuntado que las personas que tienen entre 27 y 64 años no tienen ninguna bonificación ni para ir de Barcelona a Valladolid ni viceversa y ha aclarado que nada hubiera cambiado aunque se hubieran solicitado las ayudas por parte de la Junta porque se trata de una concesión estatal.

"Ahora, con Buscyl, queremos facilitar la vida a las personas que quieran vivir en Castilla y León y hacer efectivo un derecho básico, el de la movilidad", ha asegurado Sanz Merino, quien ha añadido que la gratuidad total va de la mano del mantenimiento del cien por cien de las líneas autonómicas, aunque sean en un 90 por ciento deficitarias, algo que ha afirmado que la Junta garantiza desde hace años y es "una cuestión irrenunciable".

Por el contrario, considera que esta política contrasta "radicalmente" con el proyecto de ley de movilidad sostenible y el mapa estatal auspiciado por el Gobierno "que ningunea de forma flagrante al medio rural" y que, a su juicio, solo atiende a los grandes nodos de población o grandes flujos y pretende "quedarse exclusivamente tráficos rentables, de manera que las comunidades autónomas asuman las más deficitarias, sin garantizar una adecuada financiación".

Frente a ello, ha explicado que el Ejecutivo autonómico apuesta por un transporte en autobús "que llegue a todo el territorio y para todos, prestando un servicio de calidad" y ha aclarado que actualmente se implanta el sistema inteligente de transportes.

En cuanto a la gestión de Buscyl, ha asegurado que se implementan de forma continua nuevas medidas dadas su "gran acogida", se dota a los autobuses de más lectores QR, se van a facilitar líneas interurbanas y se ofrecen refuerzos de servicios cuando se necesitan como, por ejemplo, en la línea Zamora-Salamanca o en la Valladolid-Palencia a determinadas horas y sin que se hayan producido otras incidencias de forma generalizada.

"En definitiva, soluciones para las necesidades de los ciudadanos, y si no fuera un asunto tan serio, sonaría a broma oírles hablar a ustedes de caos, para caos el que se sufre en Atocha, en San Martín, en Barajas, con retrasos y cancelaciones o en innumerables trayectos que con frecuencia dejan tirados a pasajeros en mitad del campo", ha criticado el consejero, que ha asegurado que es lo propio "de un gobierno realmente caótico" mientras Buscyl "funciona".

Sanz Merino ha añadido que, a finales de semana, 400.000 personas de Castilla y León podrán desplazarse ya de forma gratuita gracias a los autobuses de la Junta, que salen y llegan a su destino cada día en las 2.610 rutas a través 2.000 autobuses que la recorren.