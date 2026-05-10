El PSOE critica el "estancamiento" de Valladolid y aboga por "retomar el camino del progreso" en 2027

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Herrero denuncia el "estancamiento" y el "retroceso" de Valladolid, y aboga por "retomar el camino del progreso" en 2027 - PSOE VALLADOLID

VALLADOLID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha denunciado este domingo el "estancamiento" y el "retroceso" de la ciudad de Valladolid, y ha abogado por "retomar el camino del progreso" en 2027.

En declaraciones remitidas a Europa Press antes del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que tendrá lugar este lunes, 11 de mayo, y será el último de la actual legislatura antes de las elecciones municipales de mayo del próximo año, Herrero ha señalado que es "aún más oportuno" comprobar las acciones que ha realizado el equipo de gobierno formado por PP y Vox a lo largo de los tres últimos años, así como atender a las propuestas del PSOE "para mejorar Valladolid".

El portavoz de la formación socialista ha criticado que no hay "ningún ámbito que haya mejorado" durante este mandato municipal, y ha criticado que "la dejadez de Carnero" se ha extendido "a todas las áreas del Ayuntamiento".

Asimismo, ha señalado que el anuncio de crear 2.400 plazas de aparcamiento en la ciudad es "propaganda" por parte del alcalde, al que ha reprochado sus "tres años de inacción", y al que ha acusado de "mezclar plazas ya existentes, actuaciones heredadas, urbanizaciones pendientes, proyectos en parcelas que no pertenecen al Ayuntamiento, anuncios sin presupuesto y parkings ya prometidos en la campaña electoral de 2023".

Por último, el Grupo Municipal Socialista ha invitado a los vecinos de Valladolid a presenciar el Debate sobre el Estado de la Ciudad, que podrá verse en directo a través de Internet, así como presencialmente en el Salón de Plenos, desde las 9.00 horas.