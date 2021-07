PSOE critica que la Junta tome medidas frente a la COVID con nocturnidad y pide "humildad para rectificar"

Barcones afirma que se ha "ayusizado" con el único objetivo de la batalla política mientras CyL se sitúa a la cabeza en incidencia

VALLADOLID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Virginia Barcones, ha criticado que la Junta tome medidas restrictivas frente al coronavirus "con nocturnidad" y sin consenso y ha pedido "humildad para rectificar, sentido común y responsabilidad" a la hora de adoptar estas decisiones.

Barcones se ha expresado así en una rueda de prensa junto al coordinador de Sanidad del Grupo, Diego Moreno, en la que han analizado la situación de las listas de espera así como la situación derivada de la pandemia y las últimas medidas adoptadas por la Junta, que afectan a la hostelería, el ocio nocturno y las celebraciones fundamentalmente.

La responsable socialista ha asegurado que ven "alarmados" la "dramática" situación de la sanidad ante las listas de espera, a lo que se suma el "tapón" que se hace con la falta de presencialidad en Atención Primaria.

Además, ha afirmado que si se ve cómo se desarrollan los acontecimientos en la quinta ola de la pandemia, con Castilla y León a la cabeza en incidencia, llegan a la conclusión de que se está "destrozando la sanidad" y haciendo una "pésima" gestión tanto de lo que se refiere a las patologías generales como del propio COVID.

Por ello, ha pedido al presidente y al vicepresidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, respectivamente, "humildad para rectificar y sentido común a la hora de tomar medidas".

SIN ESCUCHAR

Virginia Barcones, tras asegurar que han sido la "oposición más leal" desde que comenzó la pandemia, ha asegurado que el PSOE ha hecho propuestas que, de haberse escuchado, podrían haberse evitado muchas circunstancias, y ha añadido que la Junta no haya sido capaz ni haya querido de atender a colectivos, asociaciones, agentes económicos y sociales, algo que habría ayudado y "las cosas van fatal".

Así, ha apuntado que en las primeras olas se atribuyó la alta incidencia a la población envecida, pero ahora que ataca más a los jóvenes y que Castilla y León, es la segunda comunidad con menor porcentaje de jóvenes, cuestiona cómo es posible que sea la tercera en mayor incidencia.

Barcones considera que esta circunstancia se explica en que los consultorios locales están cerrados, no hay presencialidad, no se refuerza la Atención Primaria, no hay rastreadores necesarios y a esto se suma la "tremenda incertidumbre" de que los miembros de la Junta dicen "cada día una cosa distinta y cada uno una cosa diferente".

En este sentido, ha censurado que ha se haya estado "días y días" viendo cómo subía la incidencia sin parar en Castilla y León y no se tomaran medidas hasta la tarde de este lunes, "corriendo, con nocturnidad, pero además sin acuerdo, consenso, sin hablar con nadie", ni con los sectores afectados ni los ayuntamientos pero tampoco han informado al principal grupo de la oposición, que ha recordado que es el que ganó las últimas elecciones.

En definitiva, ha señalado una "incertidumbre inadmisible" en un momento como este y "una vez tras otra" además se toman medidas restrictivas, mientras se ha preguntado dónde están las medidas de refuerzo de la sanidad, de la Atención Primaria, y ha criticado que se haga "todo lo contrario", utilizar una ordenación del territorio "diabólica" que quiere hacer "más recortes" en la sanidad del mundo rural.

FALTA DE REFUERZOS

La viceportavoz socialista ha destacado datos como que la provincia de Burgos sea la que mayor incidencia tiene de España y de Europa, con 1.644 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, pero una trazabilidad del 18 por ciento, que en Castilla y León es del 40 por ciento, algo que refleja que está fallando la Atención Primaria y los rastreadores "por falta de recursos", cuando han pedido un día tras otro y se lo han advertido en público y en privado sin que haya hecho nada.

"¿Pero no ven lo que están haciendo a Castilla y León?", ha preguntado Barcones, que ha acusado al Gobierno autonómico de deciarse "un día tras otro" a confrontar con el Ejecutivo central. "Se han ayusizado, el único objetivo ha sido la batalla política y mientras tanto las patologías sin atender y encabezando la incidencia", ha aseverado.

Por ello, ha pedido "humildad para rectificar y sentido común y responsabilidad a la hora de tomar medidas" porque considera que "no se puede ir contra todo y contra todos", sino que hay que sentarse con los sectores y los ayuntamientos, dejar "que el resto siga ayudando", porque cree que si hubieran cumplido el pacto por la reconstrucción y ejecutado los 250 millones del gobierno hoy no se tendrían estas listas de espera o esta trazabilidad porque la Atención Primaria hubiera tenido recursos suficientes.

La socialista ha recordado que ya se vio la necesidad del refuerzo y se cuantificó en esos 250 millones "que ni siquiera ponía Junta, lo enviaba Gobierno", pero el Ejecutivo autonómico decidió "tener superávit en lugar de utilizar el dinero para reforzar" y ha recordado que sobre la utilización de esos fondos se hablaba de presencialidad, rastreadores, refuerzo de la Atención Primaria y Especializada para evitar las listas de espera.

"Cuál es la excusa para reconocer que las políticas están fallando, no tiene explicación lógica más allá de que se ha desatendido y no se ha querido utilizar los fondos del Gobierno", ha añadido Barcones, quien ha recordado que ya en el último pleno de las Cortes se advirtió de que la población en verano se multiplica y no se iban a poder atender las necesidades y hacían falta rastreadores, profesionales y "tenerlo todo abierto" para hacer frente a la situación.

Aunque considera que hay que son necesarias medidas restrictivas, que hay que pactar con los sectores, Virginia Barcones cree que también lo son las de refuerzo.