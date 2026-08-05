El PSOE critica que las obras del aparcamiento de la plaza de la Solidaridad de Valladolid "siguen sin comenzar"

Plaza de la Solidaridad. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

VALLADOLID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado que las obras del aparcamiento de la plaza de la Solidaridad "siguen sin comenzar" pese a que el concejal de Urbanismo afirmó públicamente en la Comisión del área, celebrada el pasado 14 de julio, que los trabajos ya habían empezado.

"La realidad, sin embargo, desmiente las palabras del concejal. Más de dos semanas después de aquella afirmación, el aparcamiento permanece exactamente igual, sin que exista ningún indicio del inicio de las obras anunciadas por el equipo de Gobierno de PP y Vox", ha censurado el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press.

Los socialistas han señalado, en este sentido, que el contrato para la ejecución de esta actuación fue adjudicado el 9 de junio de 2026 y contempla un plazo de ejecución de cinco meses, por lo que, de cumplirse los tiempos previstos, "las obras deberían estar finalizadas durante el mes de diciembre".

"Si las obras ni siquiera han comenzado, resulta difícil creer que el Ayuntamiento vaya a cumplir los plazos que él mismo fijó. Una vez más, el Gobierno de Carnero anuncia actuaciones antes de que sean una realidad y genera expectativas que luego no se cumplen", ha avisado al respecto el concejal socialista Luis Vélez.

El PSOE considera "especialmente grave", en este caso, que el concejal afirmara en una comisión municipal, órgano de control y fiscalización del Gobierno, que las obras ya estaban iniciadas "cuando la realidad demuestra lo contrario".

De esta manera, ha reclamado que el equipo de Gobierno "explique públicamente qué ha ocurrido, por qué no han comenzado todavía los trabajos y si mantiene el compromiso de finalizar la actuación antes de que termine el año".

Además, ha recordado que el Ayuntamiento también anunció la realización de un estudio para definir los futuros usos del aparcamiento de la plaza de la Solidaridad, un "aspecto fundamental" para determinar el papel que debe desempeñar esta infraestructura dentro de la política municipal de movilidad y estacionamiento.

"Queremos saber en qué punto se encuentra ese estudio, qué alternativas está valorando el Ayuntamiento y cuándo piensa trasladarlas a los grupos municipales y a la ciudadanía. No basta con anunciar estudios; hay que terminarlos y convertirlos en decisiones", ha aseverado al respecto Vélez.