PSOE critican que las cuentas de la Diputación de Valladolid sean "un calco" de las del pasado año

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid ha lamentado que los presupuestos que se han presentado esta mañana para el próximo ejercicio son "un calco" de los anteriores, al tiempo que ha augurado que serán unas nuevas cuentas "de la mentira"

"Acaban de presentarse los presupuestos en la Diputación de Valladolid y son calcados a los de años anteriores además de que, por la historia del equipo del Gobierno del PP y de su presidente, Conrado Íscar, podemos afirmar que son los presupuestos de la mentira", ha criticado en declaraciones recigodas en un comunicado.

El socialista ha puesto como ejemplo los del pasado año, también "con récord" de 169 millones pero que con las modificaciones presupuestarias realizadas se fue a los "242 millones", de los que se han gastado t"an solo el 42 por ciento, menos de la mitad". "Denunciamos, por tanto, la baja ejecución en el capítulo de inversiones, en donde sólo se ha ejecutado un 20 por ciento de los 36 millones que recoge dicho presupuesto", añade para subrayar que si no se ejecuta lo que se presupuesta, "se está incumpliendo el contrato con la ciudadanía".

Al hilo de estas palabras, ironizan sobre el aumento de 1,5 millones de euros para los Planes Provinciales, algo que califican de "sorprendente", ya que en el pasado pleno todos los grupos, "salvo el PP, votaron a favor de la proposición presentada por el PSOE de aumentar el presupuesto para este fin".

El presupuesto destinado al plan V es de 3,5 millones, "por lo que hay una pérdida de 4,5 millones, ya que el pasado año recibieron ocho millones", ha añadido.

También ponen el foco en que la asignación de Sodeva se eleva hasta los 4,7 millones, cuando el Grupo Provincial Socialista sostiene que la sociedad es "un lastre" para la Diputación al ir "de escándalo en escándalo incluidas sentencias penales condenatorias".

"Que se deje sin gastar una cantidad tan elevada sólo puede entenderse desde la ineficacia o la desidia del equipo de gobierno del PP", ha reiterado Ferreira que señala como "ejemplo de mala gestión", la depuración de aguas residuales donde se consignan 9,5 millones (1,5 millones de aumento en este presupuesto) cuando se ha ejecutado a 1 de octubre "sólo 350.000 euros".

"Aquí se demuestra la incapacidad en la gestión del equipo de gobierno de Conrado Íscar, que ha dispuesto de más de 242 millones de euros presupuestariamente para impulsar la economía de la provincia y no ha ejecutado ni siquiera la mitad, cuando estamos ya en la cuenta atrás para finalizar el año", ha finalizado.