PSOE denuncia que el nuevo edificio de consutlas del Hospital de Salamanca "no tiene proyecto y no se sabe nada de él"

SALAMANCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo edificio de consultas del Hospital Universitario de Salamanca, que está previsto construir en el espacio que ocupa actualmente el viejo Clínico, "sigue en el aire, no tiene ni tan siquiera proyecto, no se sabe nada de él, ni de momento se tienen previsiones sobre su construcción ni, mucho menos, su puesta en funcionamiento", según ha asegurado la senadora del PSOE por Salamanca, Elena Diego.

Diego, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la procuradora socialista en las Cortes Rosa Rubio, ha explicado que así lo ha confirmado la Junta "en respuesta escrita a una interpelación registrada por los procuradores del PSOE de Salamanca en el Parlamento autonómico.

La respuesta dice textualmente: "en la Consejería de Sanidad no se ha recibido ninguna propuesta definitiva procedente de la dirección del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca relativa a una hipotética ampliación del futuro edificio de consultas del hospital de Salamanca".

Por ello, Rosa Rubio ha aseverado que es se han "emitido noticias falsas por parte del Ejecutivo de Mañueco" sobre la construcción y la ampliación de un nuevo edificio de consultas, que tiene que prestar atención médica a más de 300.000 pacientes, " cuando no todavía no se tiene nada de él", por lo que se ha preguntado si "no será que el señor Mañueco, la Junta, la consejería de salud vuelven a reírse de los salmantinos y a tomar Salamanca por el pito de un sereno".

La procuradora salmantina ha reclamado en este sentido que de manera "inmediata" se aclare y se diga a todos los salmantinos cómo va a ser el nuevo edificio de consultas del hospital, a cuánto va a ascender el coste de su construcción, "que debería empezar a principios del próximo año" aunque "ni tan siquiera hay proyecto" y, sobre todo, cuándo va a estar disponible, tras exigir tanto a Mañueco como a la Consejería de Sanidad "seriedad y trabajo".

Los problemas y el maltrato en la sanidad de Salamanca "no cesan" ha añadido la parlamentaria del PSOE.

A la denuncia sobre el nuevo edificio de consultas, Rosa Rubio se ha referido a "la presión y el estrés al que está sometido todo el personal sanitario" por la escasez de plantilla, "con un déficit de 330 plazas, 184 vacantes sin cubrir, y lo que es más grave aún, que existe 700 personas contratadas en condiciones precarias, encadenando contratos por un día o de lunes a viernes".