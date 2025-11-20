PSOE dice 'no' "al panfleto" de cuentas y ve como "única" salida "decente" de Mañueco disolver Cortes y elecciones

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, ha argumentado este jueves ante el Pleno de las Cortes la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE al proyecto de Ley de Presupuestos presentado por la Junta para 2026, unas cuentas que ve como un "panfleto" y a las que dice "no" por, entre otros argumentos, ser las de un presidente "indolente, cobarde y soberbio" al que, a su juicio, la "única" salida "decente" que le queda es disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas.

Durante su intervención ante el Pleno en el que se debaten las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición, la portavoz ha reprochado la falta de negociación "seria y rigurosa" ante estos Presupuestos que, como ha criticado, se han presentado "sin ley de medidas, incompletos y fuera de plazo". Además, ha considerado que las cuentas tienen una "dependencia excesiva" de fondos del Gobierno de España, pese al "boicot" reiterado que ha su juicio realiza el Gobierno de la Junta.

En este sentido, ha afeado que el Ejecutivo de Fernández Mañueco tenga el "cuajo" de "despreciar" la condonación de la deuda por parte del Gobierno central. "En su afán continuo de boicotear al Gobierno de España y lo único que consiguen es boicotear a Castilla y León", ha considerado. "A Castilla y León ni le roba a Cataluña ni le roba a Pedro Sánchez, a Castilla y León el único que le roba es usted, si usted ha podido presentar el techo de gastos es gracias al presidente del gobierno --sobre Pedro Sánchez--", ha defendido la portavoz socialista.

En este sentido, Gómez ha afeaado la gestión de Alfonso Fernández Mañueco, un punto de su intervención en la que ha destacado que lleva seis años al frente de un Ejecutivo que sólo ha sacado adelante tres presupuestos, dos con apoyo de la "ultraderecha", y ha reseñado que lo único que ha conseguido ha sido situar a Castilla y León como la Comunidad "con mayor pérdida de autónomos y bajo crecimiento económico".

Con estos argumentos, la portavoz socialista ha acusado a Fernández Mañueco de usar la política para su "beneficio personal" y con el fin de "tapar sus fracasos", al tiempo que le ha acusado de "abandonar" a los pueblos, no apoyar la lucha contra la violencia machista ni la sanidad pública, y negar derechos como la ley LGTBI y el aborto en hospitales públicos.

Tras escuchar la intervención de la socialista la procuradora del PP Rosa Esteban Ayuso ha argumentado el voto en contra de su grupo a la enmienda a la totalidad del PSOE a unas cuentas que, como ha señalado, son las más altas de la "historia" de Castilla y león con 15.715 millones de euros, de los cuales el 81 por ciento se destina a gasto social.

Rosa Esteban Ayuso ha calificado la enmienda socialista como "carente de fundamentos sólidos y construida sobre relatos y argumentos infundados", un punto en el que ha defendido la "responsabilidad" de la Junta al "corregir" el primer proyecto de Ley registrado en las Cortes y presentarlo "de nuevo". "Eso es lo que hace que un gobierno responsable que antepone a las personas al ruido", ha defendido.

Dutante su intervención, la 'popular' ha recalcado las múltiples oportunidades de negociación y análisis que han tenido todos los grupos parlamentarios, un punto en el que ha negado que haya habido una falta de voluntad de diálogo por parte del Ejecutivo.

Esteban Ayuso ha incidido en que Castilla y León aprovecha de manera "eficiente" los recursos económicos públicos y ha rechazado las acusaciones de la oposición sobre una mala gestión de fondos provenientes del Gobierno central, al tiempo que ha vuelto a reclamar una reforma del modelo de financiación autonomica.

Para cerrar su primera intervención, la 'popular' ha reclamado al PSOE que retire su enmienda a la totalidad en la que pide la devolución de las cuentas porque el proyecto presentado por la Junta "fortalece los servicios públicos, impulsa el crecimiento económico y mantiene un compromiso real con el medio rural, la sostenibilidad y la estabilidad social".