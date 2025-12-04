El PSOE exige la dimisión de Blanco por reírse de las mujeres al retirar el Proyecto de Ley sobre violencia de género

VALLADOLID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha exigido la "dimisión inmediata" de la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, tras la decisión del Gobierno autonómico de retirar el Proyecto de Ley de atención integral a las víctimas de violencia de género a escasas horas de la reunión de la Comisión del ramo en la que se iban a debatir aún enmiendas parciales.

"Son unos sinvergüenzas, no cabe otro calificativo", ha sentenciado Gómez Urbán que ha acusado a Isabel Blanco de "haberse reído y utilizado" a las víctimas de la violencia machista de Castilla y León. "Nunca, repito, nunca han tenido intención de que esta ley saliera adelante, se han estado riendo de todas y de todos", ha reiterado la portavoz del Grupo Socialista en sus críticas a la Junta.

Gómez Urbán ha negado las acusaciones del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que hoy ha justificado la retirada del proyecto de ley en la "oposición" del Grupo Socialista a negociar las enmiendas y en el hecho que no acudiesen a la Ponencia del pasado viernes.

La socialista ha explicado que enviaron un correo electrónico a la letrada que lleva esa Ponencia en el que argumentaron su ausencia en el hecho de que las enmiendas presentadas por todos los grupos iban a ser debatidas en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades que estaba convocada para la tarde de este jueves y en la que el PSOE iba a manifestar su decisión sobre cada una de ellas y sobre las transaccionales prometidas por el PP y en elaboración desde hace nueve meses, desde marzo, ha precisado.

La portavoz del Grupo Socialista ha considerado que el verdadero motivo de la retirada del Proyecto de Ley de atención integral a las víctimas de violencia de género --de haber seguido adelante la tramitación se habría votado en el último pleno de la legislatura, fijado para los días 16 y 17 de diciembre-- ha sido que el PP no quería votar a favor de una enmienda del PSOE y UPL para que se considere violencia machista el hecho de impedir que una mujer decida sobre su maternidad.

"Ese es el problema que tenían, esa enmienda", ha reiterado Gómez Urbán que ha aclarado que de las 103 enmiendas del Grupo Socialista sólo cerca de 15 hacían referencia a "líneas rojas", principalmente la relacionada con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que, según ha afirmado en reiteradas ocasiones, el PP se comprometió a transaccionar.

Gómez Urbán ha aclarado también que esas 103 enmiendas son las de los colectivos de lucha contra la violencia machista, las de las asociaciones feministas y "las enmiendas del sentido común en el año 2025" según las cuales la Administración autonómica no podrá haber violencia institucional "y tendrá que poner todas las armas para evitar el negacionismo".

"Han retirado el Proyecto de Ley porque han querido y porque nunca han tenido intención, porque se acercan las elecciones y quieren recoger votos del sector más ultra y claro tenían que blanquearse, pero no mucho, solo un poquito", ha ironizado finalmente.

Sin embargo, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, ha acusado al Grupo Socialista de haber roto el consenso sobre una ley "súper importante" que, según ha defendido, debía construirse desde el consenso y "sin ningún tipo de fisuras y sin ningún tipo de división".

Gavilanes ha asegurado que "existía buen ambiente" para llegar a acuerdos sobre este Proyecto de Ley para el que se habían aceptado ya el 40 por ciento de las enmiendas aproximadamente y ha insistido en cargar contra el Grupo Socialista por haber roto el consenso en una tramitación en la que se trabajaba "de forma correcta", una "irresponsabilidad absoluta" por la que ha exigido que pidan perdón a las mujeres de Castilla y León.

"Han decidido dejar tirados a los ponentes de la propia ley, ese consenso o esos acuerdos a los que se estaba llegando y ahora, además, utilizan a las mujeres y a la hora de apostar por las mujeres, como es en este caso, las vuelven a dejar tiradas y desamparadas", ha acusado Gavilanes al PSOE.

"No son valientes ni para ser progres", ha ironizado por su parte el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, que ha llamado "cobardes" e "inútiles" a sus ex socios de gobierno a los que ha acusado de haber pretendido "hacer manitas" con el Partido Socialista para sacar adelante este proyecto de Ley que luego "no han tenido narices" para llevarlo a pleno porque al PP le ha entrado "la temblequera".

"No sirven para nada", ha zanjado para recordar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que todas las leyes que se han aprobado esta legislatura "han sido gracias a la participación de Vox". "Hasta la de Publicidad Institucional", ha incidido.

El procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha lamentado el "ridículo espabtoso" y el "bochorno absoluto" de la Junta de Castilla y León al retirar el Proyecto de Ley de atención integral a las víctimas de violencia de género, en una muestra, a su juicio, de que al Partido Popular "le importa un bledo" la lucha contra la violencia machista y de que no tiene voluntad política para implementar una ley que proteja a las mujeres.

"Es de lo más grave que he vivido en estos diez años --como procurador en las Cortes--", ha aseverado en línea con Francisco Igea, procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, que ha llamado a la Junta a dar explicaciones de la retirada de este texto en el que "han sido incapaces" de llegar a un "acuerdo imprescindible" con el Partido Socialista, que es el grupo mayoritario de la oposición.

Finalmente, el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha calificado de "asombroso" que se haya retirado un proyecto de ley en el que se había trabajado y para el que los sorianos habían presentado 62 enmiendas. "Todo el trabajo a la basura, no sirve para nada porque políticamente al Partido Popular ahora no le interesa defender este proyecto de ley", ha lamentado el político soriano que ha acusado a PP, a PSOE y a Vox de no demostrar verdadero interés por los ciudadanos.

Ceña ha sentenciado al respecto que esta legislatura ha sido "francamente decepcionante".