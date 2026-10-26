PSOE y FA presentan lista conjunta al Senado por Burgos con Aitana Hernando, Carlos Serrano y Concepción Camarero

BURGOS 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coalición electoral Senado de Progreso, formada por el PSOE y distintas fuerzas de izquierda, ha registrado oficialmente la candidatura al Senado por Burgos y el segundo puesto estará ocupadopor Carlos Serrano, candidato del Frente Amplio y coordinador regional de IU.

La lista al Senado estará encabezada por la socialista Aitana Hernando, con Jesús Puente y Sonia González como suplentes, mientras que Concepción Camarero ocupará el tercer puesto, con Eusebio Martín y Eva Ceballos de suplentes.

Frente Amplio aspira a obtener representación en la Cámara Alta para ser "la voz de las reivindicaciones, movilizaciones sociales y necesidades" de los territorios de Castilla y León "en un contexto de desidia, abandono propio de un territorio de sacrificio", como ha explicado el coordinador regional de IU

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, quien encabeza la lista al Congreso de los Diputados, celebra este acuerdo para aunar a las fuerzas progresistas y alcanzar una mayoría en el Senado que "permita seguir avanzando en derechos y en el bienestar de la ciudadanía".

Peña ha recalcado que ahora toca "convencer con argumentos" a quienes creen que su voto no cambia nada.