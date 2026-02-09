El PSOE municipal de Valladolid cancela una charla con vecinos tras una "denuncia del PP" ante la Junta Electoral

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ante el auditorio vacío del Centro Cívico Zona Este. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha suspendido un una charla a la que había convocado a los vecinos de la Zona Este de la ciudad para hablar de los "problemas de los barrios" y del "boicot del PP a la integración ferroviaria" debido, alegan, a una resolución de la Junta Electoral ante una "denuncia presentada por el Partido Popular".

Así lo ha comunicado el Grupo poco más de un cuarto de hora antes de la celebración de la charla, que iba a tener lugar en el Centro Cívico Zona Este, donde el portavoz de la formación, Pedro Herrero, ha grabado un vídeo ante una auditorio vacío en el que lamentaba que al PP "parece que "le molesta" que los socialistas tengan "contacto" con los vecinos.

A juicio del PSOE el PP ha "forzado la suspensión" de la charla "con la excusa de las elecciones autonómicas" y si bien han afirmado que respetan y actan las resoluciones de la Junta Electroal no comparten la decisión porque entienden que "impide un acto vecinal y de información municipal cuando la campaña de las autonómicas del 15 de marzo aún no ha comenzado".

Según ha explicado el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press, el PP ha interpuesto una denuncia ante la Junta Electoral "carente de motivo". El acto, han defendido, era "de contenido estrictamente municipal, tenía como única finalidad escuchar a los barrios y tratar cuestiones cotidianas de ciudad: servicios públicos, convivencia, movilidad y proyectos urbanos que afectan directamente a Pajarillos, San Isidro, Buenos Aires, Campo de Tiro y El Pato".

El PSOE ha interpretado que la denuncia del PP "pretende vincular de manera artificiosa un encuentro vecinal y municipal con las elecciones autonómicas" y "trata de sembrar sospechas donde no las hay y, lo que es más grave, bloquea un espacio legítimo de participación ciudadana y rendición de cuentas sobre asuntos municipales".

"La responsabilidad de esta suspensión no recae en la Junta Electoral, sino en quien ha elegido activar este mecanismo sin causa real: el Partido Popular", han reprochado, antes de considerar llamativo que sea el PP "quien recurra a denuncias para intentar silenciar un acto informativo municipal cuando existen antecedentes recientes de sanciones a responsables del propio PP por incumplimientos electorales".

En este sentido, han recordaod las multas que impiuso la Junta Electoral Central "respectivamente, al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), por vulnerar la normativa electoral durante la última campaña de las Elecciones Europeas". En el caso del alcalde, la sanción "fue de 800 euros por un mensaje publicado en su perfil particular de 'X'.

Los socialistas observan una "estrategia deliberada para amordazar la conversación pública, paralizar la vida municipal y convertir en sospechoso cualquier intercambio con los barrios".

En cualquier caso, el Grupo Municipal Socialista ha subrayado que esta charla tendrá lugar en otro momento y también en otros barrios, además de la Zona Esta, porque inciden en que defenderán "la transparencia, la participación y el derecho de Valladolid a hablar de sus problemas y de sus soluciones".

"Y lo hará cumpliendo escrupulosamente las resoluciones de la Junta Electoral, pero señalando con claridad a quien ha querido que este acto no se celebrara", que a su juicio es, han reiterado, "el Partido Popular".