El PSOE pide la convocatoria urgente del Consejo Rector de Deportes por la cubierta del Polideportivo Pisuerga

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha solicitado la convocatoria urgente y extraordinaria del Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) para exigir "explicaciones" a la concejala del área, Mayte Martínez, sobre la solución constructiva definitiva planteada para la remodelación de las cubiertas del Polideportivo Pisuerga.

A través de esta iniciativa, los concejales socialistas han pretendido evitar que se vuelva a "ocultar información sobre la viabilidad, los plazos, los contratos en vigor, el presupuesto del proyecto y las consecuencias" que la decisión tendrá para la utilización de las instalaciones por parte del Club Baloncesto Valladolid y del resto de actividades programadas.

Según ha expuesto el grupo municipal en un comunicado, la empresa contratista advirtió en el primer informe de seguimiento de las obras, con fecha de 16 de abril de 2026, de que la solución prevista en el proyecto "no resultaba viable por no corresponderse con la realidad del inmueble".

Posteriormente, a finales de abril se solicitó revisar la validez de la estructura y se constató que el incremento de cargas no estaba justificado, lo que llevó a la dirección de obra a comunicar entre el 1 y el 2 de julio la necesidad de paralizar los trabajos para recalcular la estructura, añaden desde el grupo socialista.

El PSOE ha recordado que ya cuestionó el proyecto antes de su aprobación en el Consejo Extraordinario de la FMD celebrado el 21 de noviembre de 2025, fecha en la que votó a favor de la remodelación pero advirtió de que la "opción adecuada era la sustitución integral".

En este sentido, ha señalado que un estudio previo había certificado "la degradación de los paneles tipo sándwich por filtraciones y recomendado expresamente retirar la cubierta existente para sustituirla por una nueva, desaconsejando superponer paneles sobre las cerchas metálicas por riesgo de sobrecarga".

"Pese a dichas advertencias", el equipo de gobierno de PP y Vox optó por "mantener la cubierta antigua y colocar la nueva encima", una opción que, a juicio del Grupo Socialista, el tiempo ha demostrado que "no era la adecuada".