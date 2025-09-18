PSOE pide a la Junta que "desbloquee inmediatamente" el permiso para culminar el anillo de fibra entre Ávila y Cáceres

ÁVILA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Ávila, Carlos Montesino, ha solicitado a la Junta de Castilla y León "que desbloquee de manera inmediata el permiso pendiente que impide culminar el anillo de fibra entre Ávila y Cáceres".

Según ha informado el partido en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, esta es una infraestructura "clave" para garantizar la conectividad en la comarca del Bajo Tiétar, en Ávila, y, a día de hoy, "continúa sin resolverse", a pesar de que el permiso, identificado con el expediente O-AV-2002-2025 (Proyecto 01969295), según ha trasladado Telefónica a los socialistas, fue solicitado el pasado 7 de marzo de 2025.

Este hecho "retrasa una actuación imprescindible para el futuro digital de la zona", ha asegurado Montesino, quien además ha recordado que, sin este informe favorable, los ayuntamientos del llamado Bajo Tiétar no pueden otorgar la licencia definitiva, lo que supone que los vecinos de la comarca "sigan padeciendo una deficiente cobertura de telefonía móvil, internet y fibra óptica".

El PSOE de Ávila considera que esta situación es "inadmisible" y reclama a la Junta que "actúe con responsabilidad, agilice los trámites y permita que la obra se complete cuanto antes".