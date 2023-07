PSOE pide a Junta y Diputación que se "pongan las pilas" para que el agua sea potable en decenas de pueblos de Salamanca

SALAMANCA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rubio, ha pedido este viernes a la Junta de Castilla y León y a la Diputación que se "pongan las pilas de una vez por todas" para que el agua destinada al abastecimiento humano que sale por los grifos "sea potable y cumpla con la normativa" puesto que, en decenas de pueblos salmantinos, "y cada día se van sumando más", este servicio "no cumple con la legalidad, algo muy peligroso, y el agua no es potable ni se puede consumir".

"La Junta y la Diputación tienen el deber y la obligación de cuidar y preservar la calidad y la potabilidad del agua que llega a los municipios y no lo está haciendo", ha criticado Rubio, al tiempo que ha remarcado que este es un "problema que se veía venir desde hace tiempo y han mirado para otro lado y no han actuado".

Rubio se ha referido con estas palabras a que ambas administraciones conocían desde el mes de enero la nueva normativa europea en cuanto a los parámetros sanitarios y los niveles de calidad que tenía que tener el agua para consumo humano, y a pesar de ello "no han hecho nada para cumplir esa normativa y ahora se encuentran con que el agua no cumple esa ley y no es apta ni potable".

En este sentido, Rubio ha subrayado que desde enero hasta el día de hoy "no han hecho nada", tan solo publicar el decreto con la normativa pero no han puesto en marcha ninguna medida, ni han ejecutado actuación alguna, para cumplir con él, "llegando a la situación a la que se ha llegado hoy, y en la que el agua no es potable por contener altos índices no permitidos de sustancias que incluso son cancerígenas, teniendo los ayuntamientos que prohibir su consumo".

Por todo ello, el PSOE ha instado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al presidente de la institución provincial, Francisco Javier Iglesias García, "para que se pongan por una vez a trabajar, hagan los controles y los análisis que son pertinentes, ejecuten las infraestructura necesarias y, si no son capaces, que lo dejen en manos de los consorcios".