PSOE pide a Junta y Diputación de Valladolid "más dinero" para mejora de colegios ante las demandas de los municipios

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid ha pedido a la Junta de Castilla y León y a la institución provincial "más dinero" para el mantenimiento y la mejora de los colegios, ya que las aportaciones actuales son "insuficiente" ante las demandas de los municipios.

En concreto, ha reclamado a la Diputación que reivindique ante la Junta un incremento de las cantidades del convenio para el mantenimiento y conservación de los colegios del medio rural, que contempla una cuantí de 200.000 euros que "permanece invariable desde hace cinco años".

Asimismo, ha demandado un aumento del presupuesto que la propia institución provincial dedica a este fin, pues la cantidad aportada actualmente "también resulta insuficiente frente a las demandas de los municipios".

En este contexto, el portavoz del Grupo Socialista, Francisco Ferreira, ha señalado que en la resolución de la convocatoria de subvenciones para la mejora de colegios del año anterior, los municipios de la provincia solicitaron obras en sus centros por importe de 910.000 euros, si bien la partida presupuestaria existente era de 400.000 euros.

Esto demuestra que "son muchas las necesidades de conservación que requieren los centros educativos de la provincia", ha incidido, para advertir de que "si no se da solución a las reclamaciones de mantenimiento que se realizan desde los municipios, el deterioro de los centros irá en aumento y el importe necesario para atenderlo aumentará cada vez más".

En la provincia hay más de 100 centros educativos y 85.600 alumnos escolarizados, ha recordado, para añadir que esto "no es sólo una cuestión económica", pues "por encima de todo está el derecho de niños y niñas a recibir educación en centros adecuados que cumplan con todos los requisitos para prestar su servicio en óptimas condiciones".

"Nos encontramos en la misma situación que afecta a otras infraestructuras como, por ejemplo, las carreteras provinciales, cuyo mantenimiento es absolutamente insuficiente y cuyo deterioro podemos comprobar año tras año, con el agravante de que, en el caso de los centros educativos, los principales afectados de forma directa son nuestros niños y nuestras niñas. Las cosas se dejan y la situación va a peor", ha criticado.

El Grupo Socialista ha afirmado que ya ha reiterado "en varias ocasiones" la necesidad de financiar el mantenimiento de centros escolares, ya que son los ayuntamientos los que soportan los gastos de funcionamiento de los colegios, como luz, calefacción o limpieza, entre otros.

Por eso el portavoz socialista ha insistido en que el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, "exija" a la Junta el mencionado aumento, a la vez que la institución también impulse un incremento.

Finalmente, Ferreira ha explicado el PSOE ha votado a favor de la llegada de este dinero de la Junta en la Comisión Informativa de Asistencia y Cooperación a Municipios por "oposición constructiva". "Somos conscientes de que ese dinero es necesario para los centros, pero no es menos cierto que se deben mejorar las aportaciones de la Junta de Castilla y León y de la Diputación", ha concluido.