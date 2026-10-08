PSOE pide un Pleno Extraordinario sobre Gotion ante "la falta de iformación" del equipo de Gobierno

Pedro Herrero, durante su atención a los medios. - PSOE

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha registrado la solicitud de un Pleno Extraordinario sobre Gotion en Valladolid ante "la falta de información y la necesidad de colaborar para asegurar la implantación de este proyecto industrial en Valladolid".

"Nuestra preocupación se deriva de la falta de información. Desde el inicio expresamos toda nuestra colaboración para apoyar los cambios urbanísticos y los trámites que sean necesarios para garantizar la implantación de la megafactoría de Gotion", ha expresado el portavoz socialista Pedro Herrero que recuerda que en julio, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, "rechazó la creación de una Comisión Especial de seguimiento" sobre el proyecto industrial y que su socio de Gobierno "cuestionó diversos aspectos" del mismo.

"Siguen pendientes condiciones esenciales para materializar la implantación, entre ellas la disponibilidad efectiva de los terrenos y la culminación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana", ha continuado el portavoz en declaraciones recogidas en un comunicado.

Herrero ha explicado que el pasado mes de agosto, el alcalde "asumió públicamente el compromiso de facilitar la adquisición de los terrenos mediante la interlocución con sus propietarios y la búsqueda de una fórmula que permitiera agilizar el proyecto".

"Es necesario conocer qué actuaciones se han realizado desde entonces, qué resultados han producido y qué calendario se maneja para disponer del suelo necesario", ha añadido Herrero.

Asimismo, ha incidido en que la modificación del PGOU todavía no ha sido sometida a la aprobación provisional. La resolución de los trámites pendientes y la definición de una solución viable para los accesos requieren, a juicio del socialista, "una explicación precisa de las gestiones realizadas por el equipo de Gobierno y de las actuaciones que corresponden impulsar a cada administración".

"Las semanas, los meses pasan sin que estas condiciones estén resueltas. Una inversión de esta dimensión está sujeta a decisiones empresariales y plazos de ejecución que Valladolid no puede desatender. La ciudad no puede permitirse que demoras evitables comprometan una oportunidad industrial y de empleo de esta importanci", ha añadido.

El Grupo Municipal Socialista ha reiterado su disposición a "contribuir a las soluciones necesarias para facilitar la implantación de Gotion", de ahí que considere "imprescindible" conocer en el Pleno "la situación actual del proyecto, se examine las actuaciones municipales pendientes y se debata las medidas necesarias para acelerar su desarrollo con todas las garantías legales".