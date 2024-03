PSOE se pregunta si las cuentas son válidas tras la pérdida de 70 millones por la votación del PP en el Senado

VALLADOLID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en materia de Educación, Fernando Pablos, se ha preguntado este jueves si el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2024, en general, y el de Educación, en particular, seguirán siendo válidos tras la pérdida de 70 millones de euros como consecuencia del voto en contra del PP en el Senado de la senda del déficit presentada por el Gobierno de la nación.

"Setenta millones de euros menos tenemos porque su partido priorizó la bronca continua con el Gobierno a los intereses de la ciudadanía, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas", ha lamentado Pablos Pablos que ha dudado de que el presupuesto de la Consejería de Educación que se debate hoy en la Comisión de Economía y Hacienda siga siendo válido mañana.

También ha expresado su "sorpresa" tras la afirmación de Rocío Lucas de que han pagado 3,4 millones de euros de cotizaciones por las prácticas de FP cuando el 21 de diciembre el Gobierno de la nación aseguró que no iban a pagar nada puesto que el 95 por ciento las paga el Ministerio de Seguridad Social y el 5 por ciento restante el de Educación y Formación Profesional.

"Si quien le ha escrito eso se ha equivocado, ríñale, y si no se ha equivocado y han pagado, nos lo tiene que contar aquí esta mañana", ha pedido el socialista que ha reiterado que esas cotizaciones están "íntegramente financiadas" por el Gobierno de España, en un "invito y tu pagas", ha respondido la consejera, que ha explicado que la Junta asumió ese gasto "por responsabilidad política" ante "la imposibilidad, el lío y la tensión que generaba a los centros y a las empresas".

"Lo que no queríamos es perjudicar a 44.000 alumnos que tenemos de FP que no titularan, lo que ha conllevado tener que contratar personal y formales", ha añadido en su respuesta a Fernando Pablos. Lucas ha augurado además "un punto y aparte" en el crecimiento que había hasta ahora en matriculaciones en la FP.

Por otro lado, Pablos ha aclarado que en las cuentas de 2024 todavía quedan algunos fondos de los programas europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia y ha pedido a Lucas que agradezca al Gobierno de España haberlos conseguido y ha criticado por otro lado la gestión de la Consejería de Educación "tras haber tenido que devolver dinero al Gobierno de España".

Respecto a las cuentas de Educación para 2024, Pablos ha reprochado que un año más prevalece la educación concertada sobre la pública. "No hay partida de la educación privada concertada que no crezca", ha exclamado el socialista que ha tachado de "absolutamente vergonzoso" que la Consejería no tenga ningún plan de escuelas infantiles de 0 a 3 años "públicas, construidas, nuevas y que lleguen al medio rural también".

Pablos ha reclamado una vez más la gratuidad de libros de texto y de material escolar en Castilla y León y ha advertido a la consejera de que si mantiene el presupuesto de Releo Plus con más beneficiarios "tocará menos a cada uno de ellos".

"Año tras año retrasan las inversiones", ha reprochado finalmente el procurador socialista que ha recordado a modo de ejemplo que en las cuentas de 2023 había partidas para los gimnasios del CEIP Teresa Iñigo de Toro y del IES Juan de Juni, en Valladolid, que en 2024 no aparecen. "¿Los han hecho o han renunciado a realizarlos?", se ha preguntado el procurador del PSOE que ha anunciado enmiendas para mejorar las cuentas.

Por parte del Grupo Mixto, su portavoz y procurador por Valladolid, Francisco Igea, ha señalado "luces", como la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil, y "sombras", como el deterioro de los resultados en el informe PISA, aunque siga a la cabeza, o la financiación de seminarios diocesanos en un Estado laico, a lo que la consejera ha respondido que se financia por unidad escolar en cumplimiento con el concordato con la Santa Sede.

Francisco Igea ha criticado también la "financiación impropia" de asuntos de competencia municipal y que se sigan manteniendo "unas universidades privadas que no generan beneficio palpable para la Comunidad" y ha ironizado sobre las "facultades de carriedismo mítico" que ha adquirido la consejera en sus respuestas.

Igea ha aprovechado la ocasión también para significar los buenos resultados conseguidos en el informe PISA por los alumnos inmigrantes frente a los discursos que ha reprochado a los integrantes de Vox.

Desde el Grupo UPL-Soria ¡Ya!, el soriano Antonio Palomar ha dado la enhorabuena a Lucas por el primer puesto de Castilla y León a nivel nacional en competencias de matemáticas, de lectura y de ciencias y ha centrado su intervención en las carencias de la provincia soriana y en la "abultada" falta de ejecución de los presupuestos de 2023.

Palomar ha puesto como ejemplo el Centro Integrado de Formación Profesional Pico Frentes, que tenía un horizonte de finalización para 2023 y que ahora ha pasado a 2025, mientras que otros como la ampliación del Colegio de Golmayo y el Centro Integrado de Formación Profesional La Merced van para 2026 y tienen "partidas testimoniales", ante lo que la consejera soriana ha respondido que el compromiso con Soria es "total".

Por parte del Grupo Vox, la procuradora Ana Rosa Hernando se ha mostrado convencida de que las cuentas de Educación ayudarán a que Castilla y León siga avanzando y ha defendido que todos los españoles estén en igualdad de condiciones a la hora de optar a la misma calidad de formación académica por lo que ha reclamado la EBAU única.

Finalmente, desde el Grupo Popular la procuradora María del Carmen Sánchez Bellota ha defendido los "magníficos" e "históricos" presupuestos de la Consejería de Educación que contará con una cifra "insólita", 2.736 millones de euros, para mantener la "calidad, la equidad, la innovación y la libertad".