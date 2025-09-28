El PSOE preguntará en el Pleno sobre el director de Coordinación de Políticas Públicas y el "veto" a su moción

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista preguntará en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, que se celebrará este lunes, 29 de septiembre, sobre el director de Coordinación de Políticas Públicas tras el "veto", según los socialistas, a una moción al respecto.

El PSOE ha acusado al alcalde, Jesús Julio Carnero, de "censurar" el debate de una moción sobre la aportación de este cargo al que los socialistas denominan ""alcalde B", una "decisión arbitraria e incoherente".

Ante ello, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, preguntará en el Pleno sobre los argumentos jurídicos del alcalde para el "veto" a la moción", así como los "criterios para admitir o no una moción para su debate".

Igualmente, cuestionará por qué el alcalde "admitió" en el Pleno del pasado 24 de enero una pregunta al respecto del cargo del director de Coordinación de Políticas Públicas, pero no lo hace ahora, lo que el PSOE considera una "incoherencia".