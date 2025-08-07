El PSOE presenta una moción de censura contra la alcaldesa del PP en Santibáñez de la Sierra (Salamanca)

SALAMANCA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción de censura en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra (Salamanca) contra la alcaldesa del PP, Elena Nieto, con el objetivo de acabar con "la desastrosa y caótica" gestión que lleva a cabo.

"La situación del municipio es insostenible", han indicado los concejales socialistas tras acusar a la primera edil de tener tanto a los vecinos de Santibáñez como a los de su entidad local menor, Santa María de los Llanos, "sin la prestación de los servicios esenciales de manera adecuada".

En este sentido, han advertido de que "las únicas inversiones que ha hecho desde el comienzo de la legislatura han sido las que heredó de la anterior Corporación", un contexto en el que, además, ha sido "incapaz" en dos años de presentar para debate y aprobación los presupuestos municipales.

El Grupo Municipal Socialista considera que Santibáñez de la Sierra no merece tener una alcaldesa "que ni atienda demandas de los vecinos, ni les escuche, ni solucione ninguno de los problemas" además de "incumplir" sus compromisos políticos fundamentales tanto con el resto de ediles como los que figuraban en su programa electoral.

Esto ha motivado "una pérdida total de confianza y un desprestigio y deterioro de lo que debe ser un gobierno y una gestión municipal", han apuntado los socialistas.

En base a esto, los concejales firmantes que suscriben la moción de censura, proponen al concejal del PSOE, Ángel Fernando Castaño, como alcalde en sustitución de la actual alcaldesa, proposición que ya ha sido registrada y que se debatirá en el Pleno del Ayuntamiento fechado para el próximo 21 de agosto.