El PSOE propone un proyecto de "modernización" para CyL con más de 575 medidas en cinco ejes

El secretario general del PSOE autonómico y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en la presentación del programa.

El secretario general del PSOE autonómico y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha propuesto más de 575 medidas divididas en cinco ejes en un programa de gobierno que plantea como un "contrato social" para "responder a las necesidades" y "modernizar" Castilla y León.

Martínez ha presentado este jueves, 26 de febrero, en Valladolid su programa de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, un "proyecto integral" con el que busca "reorganizar el territorio, conectar políticas públicas" y "activar las oportunidades" de este territorio para garantizar tres derechos "fundamentales".

"El derecho a quedarse, el derecho al retorno y el derecho a venir" son los conceptos sobre los que pivotan las medidas, tal y como ha destacado el candidato socialista, que pretende con este programa dar un "giro de 180 grados" a una Comunidad tras siete años de Gobierno del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, quien ha dirigido la Comunidad en "piloto automático", con "inercia, decadencia y el declive".

Ante ello, Martínez se centrará en las personas, el desarrollo económico, el planeta, la vivienda y la gobernanza como ejes en los que se reparten las propuestas que, además, siguen un marco estratégico, el de "organizar el territorio con inteligencia" y a "escala comarcal" y promover que los servicios estén disponibles a una distancia "asequible" de "en torno a 30 minutos" de cada ciudadano.

En el apartado de Personas, concibiendo a estas como "objeto principal de la acción política", el PSOE incluye sus medidas en materia de sanidad al situarla como "condición indispensable" para la viabilidad territorial. Entre las propuestas, destaca el blindaje de la sanidad pública, garantizar por ley una lista de espera cero en Atención Primaria, el aumento de los recursos económicos para la Atención Primaria con hasta el 25 por ciento del presupuesto en la materia o integrar la salud mental en las políticas sanitarias públicas.

En el mismo eje, se incorporan medidas para las personas mayores de la Comunidad, como una ley integral, el refuerzo de la atención domiciliaria, una red pública de residencias en todas las provincias o el fomento del desarrollo de centros de día.

En materia de educación, el programa de Gobierno del PSOE de Martínez apuesta por la gratuidad de la primera matrícula universitaria y ayudas económicas para estudiantes procedentes del medio rural, además de gratuidad de los libros de texto y un mapa de FP "vinculado el tejido productivo de Castilla y León", con el objetivo de retener el talento formado.

El feminismo ocupa, asimismo, un espacio en este eje, en el que se propone la puesta en marcha de una Consejería de Igualdad, un Estatuto de la Mujer y de la Mujer Rural o la actualización de una ley de violencia de género, todo ello al contemplar la igualdad como una "política de supervivencia territorial y de justicia social".

BONIFICACIÓN PARA NUEVOS AUTÓNOMOS

El segundo eje se centra en el desarrollo económico con el propósito de alcanzar la "prosperidad", un bloque en el que se incluyen medidas como la bonificación de la cuota total de nuevo autónomos durante 24 meses, un plan de relevo generacional, deducciones de hasta el 25 por ciento en la base liquidable del IRPF para residentes en zonas escasamente pobladas o un plan marco de desarrollo e impulso industrial.

De este modo, se pretende también "activar el potencial" de la Comunidad, como sus recursos energéticos, el campo, la industria o el talento. "Nos falta conectar todas estas piezas que genera oportunidades para nuestros jóvenes", ha apostillado Martínez al respecto, para incidir, en esta línea, en que "sin empleo no hay vivienda, sin vivienda no hay arraigo y sin arraigo no hay Comunidad".

VIVIENDA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Por ello, la vivienda es otro de los ejes y se apuesta por generar un consorcio de vivienda y suelo de Castilla y León que aglutine a todas las partes y ponga "encima de la mesa" medidas como la rehabilitación, la activación de viviendas vacías o la creación de un parque público que pueda salir al mercado para "equilibrar los precios".

El planeta es otro de los ejes, con la transición ecológica como la "mayor oportunidad" y no una "amenaza" para el medio rural. En este sentido, el programa apuesta por "reinventar" la política de gestión forestal de manera participada con los agentes implicados, ayuntamientos y parte privada. "Necesitamos una prevención real de incendios, una profesionalización y una agricultura sostenible", ha manifestado el candidato socialista, quien ha subrayado así la necesidad de una "industria verde".

El quinto y último eje del proyecto de Martínez es la gobernanza, con la "transparencia" como "pilar" para tener una Comunidad "libre de corrupción" y el impulso de una política de gobierno "abierta". En este contexto, ha defendido la importancia del diálogo social ya existente pero ha abogado por "reforzarlos" y "ampliarlo" creando un "diálogo permanente" también con otros colectivos.

"INSTITUCIONALIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

El líder del PSOE autonómico busca así un "gobierno que hable con la Castilla y León real", para lo que ve necesario "estructuras estables para institucionalizar la participación ciudadana", tal y como ha indicado, al tiempo que ha destacado que el "municipalismo fuerte" es otra de sus medidas en este apartado.

"Cada una de las propuestas que vienen recogidas en este documento encajan como las piezas de un puzzle", ha incidido Martínez, quien ha agregado que su programa no es "una suma de promesas y compromisos aislados", si no un "modelo de modernización y transformación" de la Comunidad, una "revolución respecto a lo que se ha hecho en los últimos 40 años" con los gobiernos del PP.

De este modo, ha reivindicado que su programa es un "contrato social y territorial" que está "en las antípodas" de lo que se ha "hecho" por parte de quienes "pretenden repartir sillones desde Madrid y poner Castilla y León en venta".

Martínez ha explicado, asimismo, que las propuestas que se incluyen se han planteado a partir de las demandas recogidas en sus distintas reuniones con colectivos de la Comunidad, una muestra de ese modelo "diferente" que quiere poner en marcha y que pasa, además, por el "consenso".

MEDALLA DE ORO PARA EL OPERATIVO CONTRA INCENDIOS

En este sentido, ha lamentado que el presidente de la Junta no haya llamado a la oposición para "poder poner en valor" el día del Estatuto de Autonomía, que se conmemoró el pasado miércoles 25 de febrero pero por el que no se celebró ningún acto.

"Pasa sin pena ni gloria por la desidia y vagancia de Mañueco", ha criticado el líder socialista, para censurar, asimismo, que no se reconociese a los "mejores" de la Comunidad y detallar que él PSOE quería que se entregase la Medalla de Oro de Castilla y León al operativo de prevención y extinción de incendios.

Así, esta es la una propuesta de la formación, aunque no recogida en su programa, una acción con la que pretende que se pueda "sustituir el desprecio y la soberbia" que Fernández Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, hicieron al operativo en el marco de los incendios del pasado verano, ha apuntado.