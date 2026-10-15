El PSOE reclama la comparecencia del consejero de Sanidad por la "caída generalizada del sistema informático de Sacyl"

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una solicitud de comparecencia del consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, para que dé explicaciones sobre "la caída generalizada del sistema informático de Sacyl" que se ha producido este jueves.

La portavoz socialista de Sanidad, Virginia Jiménez, ha reclamado explicaciones sobre las causas de la incidencia, sus consecuencias para los pacientes y las medidas adoptadas para garantizar la asistencia sanitaria.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado la solicitud este jueves dado que "según las informaciones conocidas", la incidencia informática ha afectado a centros sanitarios de toda la Comunidad.

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Jiménez, ha remarcado que no se trata "de un problema informático sin más, sino de una incidencia que afecta directamente al funcionamiento de nuestra sanidad pública y a la atención que reciben miles de castellanos y leoneses".

Según las informaciones conocidas, la caída del sistema ha provocado problemas en el acceso a las historias clínicas de los pacientes, en el funcionamiento del programa Medora, utilizado en Atención Primaria, y en la receta electrónica, con las consiguientes dificultades para profesionales sanitarios, pacientes y farmacias.

La incidencia también ha afectado al sistema 'Jimena', utilizado para la gestión de la historia clínica hospitalaria.

Los socialistas han añadido que en el Hospital Universitario de Burgos, los problemas informáticos han dificultado la tramitación de las altas hospitalarias por parte de los facultativos.

Jiménez ha incidido en reclamar a la Junta que aclare "qué ha provocado esta situación, cuántos centros sanitarios se han visto afectados, durante cuánto tiempo se han interrumpido los servicios y qué consecuencias ha tenido para la atención a los pacientes".

Según la información que menciona el PSOE, la incidencia se ha producido "mientras se estaban introduciendo mejoras en Medora", por lo que la representante socialista reclama que se aclare si existe alguna relación entre ambas circunstancias.

"Los profesionales sanitarios no pueden trabajar sin las herramientas necesarias y los pacientes no pueden sufrir las consecuencias de los fallos de un sistema del que depende su atención sanitaria. La Junta tiene la obligación de garantizar que estos servicios funcionen correctamente", ha subrayado.

Además, ha insistido en que el consejero debe explicar también qué medidas de contingencia se han puesto en marcha para garantizar la continuidad asistencial y qué actuaciones piensa adoptar la Junta para evitar que una situación de estas características vuelva a repetirse.