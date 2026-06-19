El PSOE registra su Ley Contra la Violencia de Género y requiere el apoyo del PP: "Tiene una oportunidad de oro"

Presentación de la Proposición de Ley contra la Violencia de Género - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este viernes en las Cortes de Castilla y León una Proposición de Ley Contra la Violencia de Género y ha emplazado al PP a apoyar la iniciativa, ya que la considera como una "oportunidad de oro" para demostrar que "verdaderamente está al lado de la democracia, de los derechos humanos y de los derechos y libertades de las mujeres, y comprobar si de verdad son tan feministas como dicen".

El secretario autonómico del PSOE y portavoz en las Cortes, Carlos Martínez, ha acompañado a las representantes de los colectivos feministas y sindicatos en la presentación de esta iniciativa parlamentaria. Se trata de la primera proposición de ley que el grupo presenta en esta legislatura, tal y como se había comprometido el propio portavoz en su campaña electoral.

La secretaria autonómica de Igualdad del PSOE, Lorena Valle, ha explicado que la norma se adapta al Pacto de Estado y viene a actualizar una legislación que lleva más de 15 años "desactualizada". Valle ha recordado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha invertido "cero euros" de recursos propios en la lucha contra la violencia machista, y ha contrapuesto el trabajo "coordinado" con el tejido feminista que ha llevado a la conformación del texto registrado frente al pacto de gobierno que mantienen en la Comunidad PP y Vox.

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urban, ha manifestado que la normativa socialista responde a la realidad que sufren las mujeres y ha criticado que la Comunidad acumule "16 años" sin adaptar su norma a la estatal y sin un reglamento que la desarrolle. Asimismo, ha recordado que en la anterior legislatura las víctimas tuvieron que escuchar desde sus casas cómo un vicepresidente de la Junta, en referencia a Juan García-Gallardo de Vox, las "cuestionaba" y "afirmaba que la violencia de género no existe".

Asimismo, Gómez Urban ha lamentado que el PP haya "eliminado la Consejería de Igualdad", competencia que desarrolla ahora la Vicepresidencia segunda de la Junta, y ha considerado que este tipo de actos demuestra que los 'populares' no creen "en esta lucha".

Respecto a la búsqueda de consensos la viceportavoz ha aclarado que todos los grupos parlamentarios dispondrán de la proposición para su lectura, y ha advertido de que, aunque la mano está tendida, no aceptarán una ley "de espaldas al feminismo o a la medida del beneficio de inventario del PP".

GALARDONES NEVENKA FERNÁNDEZ

La Proposición de Ley incorpora la actualización de las nuevas realidades de la violencia machista. El texto incluye la violencia económica, digital, vicaria y la violencia institucional, un aspecto sobre el cual se ha hecho especial hincapié por afectar a las víctimas dentro de la propia administración autonómica.

De igual forma, la norma recoge de manera expresa el derecho de las mujeres a decidir si quieren ejercer su derecho a la maternidad, además de la obligación legal de que la Junta de Castilla y León aporte financiación propia para estas políticas y la mejora de los recursos de protección en el medio rural.

Entre las novedades de la propuesta se encuentra la creación de unos galardones que reconocerán la lucha "diaria" contra la violencia de género y que llevarán el nombre de Nevenka Fernández. En este punto, Gómez Urban ha defendido la necesidad de este reconocimiento para "devolver la dignidad" a una mujer que "luchó sola" contra el acoso sexual de un político en un momento muy difícil, una iniciativa que, junto al reconocimiento de las asociaciones feministas, ya fue rechazada por el PP en la pasada legislatura.

En la presentación también han intervenido representantes de las organizaciones sociales que han participado en la redacción del documento durante meses. La representante del Foro Feminista, Nina Infante, ha manifestado su deseo de que el PP tenga claro que el Convenio de Estambul y el Pacto de Estado vinculan a Castilla y León, defendiendo que hablar de igualdad es hablar de democracia.

Por su parte, Paula Granado, en nombre de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, ha destacado que se trata de una ley "de todas y para todas", en la que se ha incluido la libertad sexual para evitar que las mujeres en la Comunidad sean culpabilizadas o señaladas al interrumpir voluntariamente su embarazo.

Desde el ámbito sindical, la secretaria de Mujeres, Políticas Sociales, Vivienda y Movimientos Sociales de CC.OO. de Castilla y León, Yolanda Martín Ventura, ha detallado que el sindicato ha realizado aportaciones dirigidas a la prevención, protección y reparación de las víctimas. Martín Ventura ha afeado que esta actualización ya se había acordado hace años en el marco del Diálogo Social pero se guardó "en un cajón" con la llegada de Vox, por lo que ha solicitado a todos los grupos de las Cortes dar un paso al frente "ante las más de 1.300 mujeres asesinadas desde 2003".

Por último, Laura Cornejo, en representación de la Asociación de Periodistas Feministas, ha expuesto la propuesta del colectivo para evitar la difusión de mensajes negacionistas por parte de los responsables políticos en el ámbito público y en los medios. En concreto ha defendido que cada vez que un representante público emita un mensaje que niegue la violencia de género, los medios de comunicación asuman la responsabilidad de incorporar un mensaje informativo que recuerde la existencia del teléfono de ayuda a las víctimas y que esta violencia está reconocida por ley.