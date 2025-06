PSOE resume dos años de legislatura del PP en Ayuntamiento de Salamanca en "anuncios reciclados y promesas incumplidas"

SALAMANCA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha denunciado los "anuncios reciclados, fotos repetidas y promesas incumplidas" del Ayuntamiento de Salamanca bajo el mandato del popular Carlos García Carbayo en los dos primeros años de legislatura.

Según los socialistas, este tiempo ha estado marcado por la "falta de ambición y de gestión", mientras "los problemas reales de la ciudad siguen sin abordarse, reflejando una preocupante desconexión con las necesidades de la ciudadanía", ha dicho el portavoz del PSOE, José Luis Mateos.

"La semana pasada como el Partido Popular presentaba como siempre cifras, anuncios, titulares, pero la vida real de la ciudad no se traduce en avances significativos ni mejoras tangibles", ha señalado Mateos.

El portavoz socialista, además, ha cuestionado el eslogan del equipo de Gobierno "Salamanca no para", al afirmar que "no para de perder población joven, no para de subir el precio de la vivienda, y no para de dejar millones de euros sin invertir".

"Si no ejecutan casi la mitad de su propio presupuesto, lo que realmente no arranca es el Ayuntamiento que los salmantinos necesitan, mientras Salamanca sigue en pausa", ha añadido.

Mateos ha insistido en que tras tres décadas de Gobierno del PP, Salamanca "necesita algo más que titulares vacíos: requiere decisiones valientes, una visión de futuro clara y un modelo de ciudad que aún no existe". "Porque no hay nada más conservador que resignarse, y con miedo al cambio no se construye un futuro mejor para Salamanca", ha abundado.

Los socialistas han denunciado que los "problemas estructurales" de Salamanca siguen sin resolverse tras dos años de mandato. Así, ha citado la vivienda que, en sus palabras, "sigue siendo inaccesible", los pisos turísticos que "no dejan de aumentar", los barrios, que "continúan olvidados", falta aparcamiento "por una mala planificación", ha indicado a modo de resumen.

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, María Sánchez, ha recordado que en 2024 el Ayuntamiento dejó sin ejecutar más de 20 millones, lo que supone casi el 45 por ciento del presupuesto de inversiones.

"Esto no es un hecho puntual, es su forma de gobernar, dejando dinero en el cajón mientras los barrios se deterioran, las instalaciones deportivas siguen abandonadas y no hay avances reales en vivienda, movilidad o servicios públicos", ha señalado Sánchez.

La viceportavoz ha criticado también que el equipo de Gobierno PP se haya escudado en la falta de fondos de otras administraciones para "justificar estos retrasos". "No se puede paralizar la ciudad esperando ayudas externas cuando el Ayuntamiento presume cada año de superávit y deja millones sin invertir", ha indicado.

"El Partido Popular no tiene un modelo de ciudad ni de gestión para la ciudad, simplemente maneja un manual de propaganda, de anuncios vacíos con una lista mínima de mínimos para no incomodar a nadie y mantener todo como está. Nosotros le exigimos al Partido Popular que sea valiente, que sea ambicioso, que ambicione un futuro de cierto optimismo para Salamanca y que transforme la vida de la gente en Salamanca", ha añadido Mateos, que ha finalizado reivindicando "un gobierno municipal que deje de mirar al retrovisor" y empiece a mirar "de una vez por todas a largo plazo".